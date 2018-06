San Marino Story | l' estate della Repubblica di San Marino si accende

CIR : Peugeot a San Marino per difendere la leadership : Nel weekend si corre il 46° Rally San Marino, primo appuntamento della stagione CIR su terra. All’ombra del Titano, il campione Paolo Andreucci e la sua Peugeot 208 T16 difenderanno i 25 punti di vantaggio che hanno in classifica di campionato. Dopo aver vinto 3 gare su 4 e ottenuto un secondo posto in Sicilia, […] L'articolo CIR: Peugeot a San Marino per difendere la leadership sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Città di Nettuno concede il bis contro San Marino : E’ la Città di Nettuno a concedere il bis, battendo la T&A 8 a 2 in un match meno equilibrato di quello della sera precedente. I padroni di casa la decidono col big inning al 4° nel quale segnano 5 punti, che accoppiati ai 3 del 7° non lasciano scampo ai Titani. Poca produttività in battuta del San Marino, con due valide battute nei primi due inning, su Frias, e poi 16 eliminazioni consecutive prima del finale di gara e dei due punti ...

ALESSanDRA APPIANO - LETTERA DEL MARINO NANNI DALBECCHI/ Wall of Dolls 2018 dedicato alla scrittrice : ALESSANDRA APPIANO, LETTERA del marito NANNI DALBECCHI: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:52:00 GMT)

AlesSandro Cattelan - sarà Champions? Giocherà nel La Fiorita di San Marino : Instagram Usain Bolt resta il sogno, intanto La Fiorita si "consola" con il presentatore tv Alessandro Cattelan e il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato. Il 26 giugno, mentre in Russia, ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino perde con l’Heidenheim e domani si giocherà la salvezza con Amsterdam : Vincere aiuta a vincere si dice. Ma il problema è che perdere aiuta a perdere. La difficilissima stagione della T&A San Marino prosegue maldestramente anche in European Cup dove domani i titani giocheranno addirittura per non retrocedere una sfida pazzesca contro l’L&D Amsterdam travolto dal Brno (pitcher partente sarà Quevedo). Sembra assurdo ma è così, come sono stati sovvertiti tutti i valori in un line-up dove hanno battuto ...

E' guerra senza frontiere tra Fsgc e San Marino : Con una durissima lettera aperta postata sul proprio sito ufficiale, la Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha replicato in modo durissimo al post di due giorni fa scritto dal presidente dell'Ac San ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : San Marino batte il Draci Brno e chiude il girone al terzo posto : Dopo aver perso 9 delle ultime 11 partite tra campionato ed European Cup, la T&A torna alla vittoria contro il Draci Brno (12-11) e chiude al terzo posto un girone che l’aveva già matematicamente bocciata dopo le partite di giovedì. E’ stata una gara un po’ in linea con la stagione dei titani che non riescono ancora a trovare l’equilibrio nelle tre fasi di gioco. Alle prestazioni brillanti dei pitcher non ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna batte San Marino ed è in semifinale : L’Unipolsai vince – anzi, quasi stravince – sulla T&A, e per lei è sostanzialmente semifinale di coppa. Per il San Marino – una sola valida in meno – incredibilmente a corto di lanciatori, una resa al 7°, e adesso solo una somma di miracoli potrebbe ancora rimetterlo in gioco. All’inizio è stata sfida di lanciatori, fra Jimenez e Martinez, a suon di strikeout: 7 a 8, a fine 4°. Mentre però il pitcher della ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : la T&A San Marino lascia strada al Neptunus : In Italia o in Europa non fa differenza. La T&A gioca match pari contro i suoi avversari, tocca lo stesso numero di valide del Neptunus Rotterdam, ma alla fine il risultato (3-0) è determinato dai dettagli, dalla capacità di mandare a punto i corridori sulle basi quando si presenta l’occasione. Alla fine sono 10 gli uomini lasciati sulle basi dai titani al debutto nel girone di ferro, 10 come gli strike-out subiti, più o meno in linea ...

Euro under 21 2019 - Uva e Stefani a San Marino : A poco più di un anno dall’inizio della Fase finale del Campionato Europeo under 21 che nel giugno 2019 si svolgerà in cinque città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino, domani al ‘San Marino Stadium’ il direttore generale della FIGC e vice presidente UEFA Michele Uva e il project leader del torneo continentale Andrea Stefani parteciperanno ad un incontro per fare il punto sugli aspetti ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna - Rimini e San Marino alla conquista dell’Europa : La stagione per club di Baseball è al giro di boa. Il girone d’andata della Serie A1 si è concluso nello scorso weekend e questa settimana ci sarà dunque la pausa dedicata alle competizioni continentali. Mercoledì a Rotterdam scatterà la European Champions Cup: cinque giorni intensi, fino a domenica, in cui otto squadre si contenderanno il titolo di campione d’Europa. Sulla carte due le rappresentanti italiane, ma di fatto tre, ...

Lotta a contraffazione - sequestri in Italia e San Marino per 7 mln : Roma, 1 giu. , askanews, I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno sequestrato oltre 500 mila capi d'abbigliamento contraffatti e beni per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro ...

Bolt in Champions League - la proposta arriva da… San Marino : “Usain - vieni a scrivere la storia con noi” : Usain Bolt ha ricevuto l’invito dal ‘La Fiorita’ per giocare la prossima edizione della Champions League La Fiorita, squadra campione di San Marino, ha invitato l’ex velocista giamaicano Usain Bolt a giocare i prossimi preliminari di Champions Legue. “Caro Usain Bolt, ti vogliamo con noi in Champions League con la squadra di San Marino! Perché no? Vogliamo scrivere la storia! Puma che ne pensi?” ha twittato la ...