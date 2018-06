Samsung Galaxy S9 Ed S9+ In Offerta A 543 E 645 Euro Su Amazon – 27 Giugno 2018

Confermati 3 Samsung Galaxy S10 - differenze display e fotocamera : a cosa servirà il sensore 3D : In arrivo ad inizio 2019 ben tre Samsung Galaxy S10. Il rumor già anticipato un paio di giorni fa sembra trovare conferma nuovamente in queste ore. Il produtttore asiatico sarebbe pronto a presentare un tris di varianti del top di gamma, partendo da un modello (diciamo così) entry level fino ad arrivare al vero device premium dell'anno prossimo. Quali saranno le principali differenze per l'hardware? Con un Samsung Galaxy S10 di appena 5 ...

Samsung Galaxy S10 : schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? : Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung potrebbe lanciare tre modelli della gamma S10 quest'anno, incrementando le dimensioni dello schermo dei modelli "classici".

Nuovi orologi AOD e lockscreen per Samsung Galaxy : guida all’installazione : Sono tutti da provare i Nuovi orologi per AOD e lockscreen dei Samsung Galaxy, che offrono spunti di personalizzazione interessanti, specie per tutti quegli utenti ormai stanchi del look stantio dei modelli disponibili fino a questo momento. Per l'occasione, potrete avvalervi dell'applicazione 'ClockFace', di cui vi avevamo già parlato qui, ma che abbiamo pensato di approfondire con una piccola guida all'installazione, insieme ad una piccola ...

I Samsung Galaxy S9 - Galaxy S8 e Galaxy Note 8 approvati dall'esercito USA : I Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8 con Android 8.0 Oreo hanno ricevuto l'approvazione da parte dell'esercito USA

Dal nulla l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 : tante le novità associate : Sono passati pochi giorni da che vi avevamo parlato dell'ultimo aggiornamento che aveva investito i Samsung Galaxy S9, relativo alla serie firmware XXS1BRF3, cui in queste ore ha fatto seguito la nuovissima XXU1BRF8 (sempre basata su Android 8.0 Oreo, e non sulla versione più recente 8.1, che, a quanto pare, l'azienda asiatica rilascierà prima a bordo di alcuni device di fascia media, attraverso un salto diretto, come vi abbiamo raccontato qui), ...

Direttamente Oreo 8.1 per Samsung Galaxy J7 2017 ed altri smartphone : ecco la lista : Ci sono importanti sviluppi da analizzare con grande attenzione per quanto riguarda alcune famiglie di Samsung Galaxy meno diffuse, ma allo stesso tempo popolari in giro per il mondo, a partire da un device come il Samsung Galaxy J7 2017. Secondo quanto riportato dalla divisione ceca del produttore asiatico, infatti, l'idea dei tecnici sarebbe quella di rilasciare Direttamente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo 8.1 per questi ...

I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sbloccati possono ora usare la radio FM negli USA : I Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus sbloccati ricevono un aggiornamento negli USA che attiva il chip FM e porta le patch di sicurezza di giugno.

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2/XA2 Ultra e ASUS ZenFone 3 : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo, e da ASUS ZenFone 3 (ZE552KL).

Prezzo riparazione Samsung Galaxy S8 e S8 Plus fuori garanzia : vetro rotto - batteria e non solo : Qual è il Prezzo per la riparazione Samsung Galkaxy S8 e S8 Plus per interventi fuori garanzia che riguardano il vetro rotto anteriore ma anche quello posteriore, la scarsa durata della batteria, la mancata accensione del device e molto altro ancora? In questo articolo riporteremo i costi degli interventi per entrambi i device così come previsti dal listino ufficiale. Le cifre restano indicative e andranno di volta in volta confermate dopo ...

Patch di giugno per Samsung Galaxy S8/S8 Plus - Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono in Europa un nuovo aggiornamento con le Patch di sicurezza di giugno 2018, seguiti da vicino da Sony Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra, che "saltano" direttamente da quelle di marzo.

Niente a che vedere con l’ultimo prototipo il Samsung Galaxy S10 : costruito su S9 Plus : Ricordate il prototipo di Samsung Galaxy S10 che vi avevamo sottoposto qualche giorno fa? L'informatore Ice universe, lo stesso da cui l'indiscrezione aveva preso piede, ci ha tenuto a tornare sui propri passi, specificando che, l'immagine (che potete osservare nell'anteprima di questo articolo) è stata ottenuta attraverso una rilavorazione grafica, a partire dal Galaxy S9 Plus, e che quindi non c'è ancora modo di risalire a come realmente sarà ...

Samsung Galaxy Note 9 certificato dall'FCC : Il Samsung Galaxy Note 9 ha fatto la propria apparizione nel database dell'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni). Ecco tutti i dettagli

Roadmap Oreo su Samsung Galaxy A3 - A5 e A7 (2017) ed altri : parla la divisione turca : L'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 è atteso anche sui Samsung Galaxy A3, A5 e A7 (2017), oltre che a bordo di alcuni altri dispositivi del brand asiatico afferenti alla fascia media del mercato, quali i Galaxy J3 (SM-J330F), J5 Pro e J7 Pro. L'upgrade sappiamo essere arrivato ad inizio giugno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma non c'erano ancora indicazioni precise sulle tempistiche relative ad altri modelli, come nel caso di quelli sopra ...

Riscontri iniziali sul Samsung Galaxy S8 con aggiornamento XXU2CRF7 : un paio di migliorie : Sono trascorse pochissime ore da quando c'è stata la prima apparizione pubblica dell'aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy S8, eppure oggi 26 giugno possiamo già analizzare alcuni Riscontri interessanti in merito a questa patch. Se la notizia principale di ieri è stata l'uscita del pacchetto software in Germania, con tanto di link al download come avrete percepito dal nostro primo articolo sul tema, in questo frangente occorre analizzare in ...