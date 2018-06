Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato nel Samsung Galaxy Unpacked del 9 agosto - è ufficiale : Samsung svela con oltre un mese di anticipo la data del prossimo Samsung Galaxy Unpacked, nel corso del quale sarà presentato il nuovissimo Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato nel Samsung Galaxy Unpacked del 9 agosto, è ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : presentazione il 9 agosto a New York - è ufficiale : La data è ormai ufficiale, il Samsung Galaxy Note 9 sarà presentato a New York il prossimo 9 agosto. L’invito è stato inviato a diverse persone, incluso il popolare YouTuber MKBHD che ha twittato: Samsung Unpacked is official. August 9th in New York. I’ll be there. Pumped for Galaxy Note 9 pic.twitter.com/9esiHnu4V1 — Marques Brownlee (@MKBHD) June 27, 2018 Ancora una volta il noto leaker Ice Univerce aveva fornito delle ...

Immediatamente in Italia la patch di giugno per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : a cosa servono? : Erano nell'aria, ma ora sono praticamente ufficiali alcune importanti novità concepite per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 e di un Note 8, almeno per quanto concerne le varianti no brand in commercio qui in Italia. Nella giornata di ieri ho avuto modo di fornirvi le prime testimonianze da parte di coloro che hanno avuto modo di provare l'aggiornamento di giugno sul penultimo modello della serie S, essendo stata avviata la ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di giugno anche in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di giugno 2018 e gli altri miglioramenti arrivati gli scorsi giorni in Europa. Ecco i nuovi firmware G950FXXU2CRF7 e G955FXXU2CRF7. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di giugno anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

In arrivo un nuovo Samsung Galaxy On e il Samsung Galaxy Tab S4 certificato dall’FCC : L'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) ha certificato il Samsung Galaxy Tab S4, confermando che il lancio sul mercato è imminente L'articolo In arrivo un nuovo Samsung Galaxy On e il Samsung Galaxy Tab S4 certificato dall’FCC proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 Ritagliare - raddrizzare o ruotare una foto Samsung : Samsung Galaxy S9 come girare la foto automaticamente, come ruotare le foto su Android, ruotare più foto contemporaneamente su Android, girare foto su Samsung, Ritagliare, raddrizzare o ruotare una foto Samsung

Samsung Galaxy S9 Ed S9+ In Offerta A 543 E 645 Euro Su Amazon – 27 Giugno 2018 : Prezzo più basso in assoluto per comprare Samsung Galaxy S9 Ed S9+. Super Offerta Amazon per Samsung Galaxy S9 Ed S9+. Dove comprare Samsung Galaxy S9 Ed S9+ al prezzo più basso di sempre? Samsung Galaxy S9 Ed S9+ In Offerta – 27 Giugno 2018 Grandi notizie arrivano per tutti gli interessati a comprare Samsung Galaxy […]

Confermati 3 Samsung Galaxy S10 - differenze display e fotocamera : a cosa servirà il sensore 3D : In arrivo ad inizio 2019 ben tre Samsung Galaxy S10. Il rumor già anticipato un paio di giorni fa sembra trovare conferma nuovamente in queste ore. Il produtttore asiatico sarebbe pronto a presentare un tris di varianti del top di gamma, partendo da un modello (diciamo così) entry level fino ad arrivare al vero device premium dell'anno prossimo. Quali saranno le principali differenze per l'hardware? Con un Samsung Galaxy S10 di appena 5 ...

Samsung Galaxy S9 Ed S9+ In Offerta A 543 E 645 Euro Su Amazon – 27 Giugno 2018 : Prezzo più basso in assoluto per comprare Samsung Galaxy S9 Ed S9+. Super Offerta Amazon per Samsung Galaxy S9 Ed S9+. Dove comprare Samsung Galaxy S9 Ed S9+ al prezzo più basso di sempre? Samsung Galaxy S9 Ed S9+ In Offerta – 27 Giugno 2018 Grandi notizie arrivano per tutti gli interessati a comprare Samsung Galaxy […]

Samsung Galaxy S10 : schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? : Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung potrebbe lanciare tre modelli della gamma S10 quest'anno, incrementando le dimensioni dello schermo dei modelli "classici". L'articolo Samsung Galaxy S10: schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? proviene da TuttoAndroid.

Nuovi orologi AOD e lockscreen per Samsung Galaxy : guida all’installazione : Sono tutti da provare i Nuovi orologi per AOD e lockscreen dei Samsung Galaxy, che offrono spunti di personalizzazione interessanti, specie per tutti quegli utenti ormai stanchi del look stantio dei modelli disponibili fino a questo momento. Per l'occasione, potrete avvalervi dell'applicazione 'ClockFace', di cui vi avevamo già parlato qui, ma che abbiamo pensato di approfondire con una piccola guida all'installazione, insieme ad una piccola ...

I Samsung Galaxy S9 - Galaxy S8 e Galaxy Note 8 approvati dall’esercito USA : I Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus e Galaxy Note 8 con Android 8.0 Oreo hanno ricevuto l'approvazione da parte dell'esercito USA L'articolo I Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Galaxy Note 8 approvati dall’esercito USA proviene da TuttoAndroid.

Dal nulla l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 : tante le novità associate : Sono passati pochi giorni da che vi avevamo parlato dell'ultimo aggiornamento che aveva investito i Samsung Galaxy S9, relativo alla serie firmware XXS1BRF3, cui in queste ore ha fatto seguito la nuovissima XXU1BRF8 (sempre basata su Android 8.0 Oreo, e non sulla versione più recente 8.1, che, a quanto pare, l'azienda asiatica rilascierà prima a bordo di alcuni device di fascia media, attraverso un salto diretto, come vi abbiamo raccontato qui), ...