Samsung annuncia la nuova tecnologia ISOCELL Plus al MWC di Shanghai

Samsung ha annunciato in Canada il tablet rugged Galaxy Tab Active 2 : Quest'oggi Samsung ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Canada del suo Galaxy Tab Active 2, un tablet rugged che si rivolge ad un'utenza professionale, pensato per contesti d'utilizzo rischiosi e per applicazioni industriali. Il device vanta le certificazioni MIL-STD-810G ed IP68. Difficilmente lo vedremo anche da noi. L'articolo Samsung ha annunciato in Canada il tablet rugged Galaxy Tab Active 2 proviene da TuttoAndroid.

Vodafone preannuncia nuovi aggiornamenti per tanti Samsung Galaxy oggi 15 giugno : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il mondo degli smartphone Samsung Galaxy. Proprio questa mattina, sulle nostre pagine, abbiamo portato alla vostra attenzione il rilascio dell'aggiornamento dedicato all'app Messaggi, con alcune novità che sicuramente faranno piacere agli utenti interessati. Tuttavia, è necessario dare uno sguardo anche ad alcuni device specifici, in riferimento a quelli brandizzati Vodafone, ...

Samsung potrebbe annunciare Galaxy Note 9 e Gear S4 ad agosto : Samsung potrebbe annunciare in contemporanea Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Gear S4. Sarà il 9 agosto la data prescelta per la loro presentazione? L'articolo Samsung potrebbe annunciare Galaxy Note 9 e Gear S4 ad agosto proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia le patch di sicurezza di giugno per diversi smartphone : Nelle ultime due settimane Samsung ha rilasciato le patch di sicurezza di maggio e i lavori non si sono certo fermati: le patch […] L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di giugno per diversi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia fotocamera posteriore : In Cina sono stati lanciati i Samsung Galaxy A9 Star e Galaxy A9 Star Lite, smartphone già al centro di qualche indiscrezione nelle ultime settimane L'articolo Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia lo sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri : Samsung Chip, la divisione che si occupa dei processori ed affini, ha annunciato l’inizio dello sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri per processori. E’ record Samsung ci prova con i 3 nanometri sui processori Samsung ha annunciato l’inizio dello sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri. Dunque continua su tutti i fronti la scaletta […]

Samsung annuncia novità per il Note 9 che non interessa agli italiani : Samsung non demorde e nella migliore tradizione della testardaggine dimostrata da questa azienda continua a portare avanti un progetto che fin dalla sua nascita si è dimostrato fallimentare. Sul Galaxy Note 9 sarà presente la versione aggiornata dell’intelligenza artificiale, BixBy 2.0. Samsung Galaxy Note9 e l’inutile Bixby 2.0 A confermarlo Grey G. Lee, capo del centro di intelligenza artificiale di Samsung Research. Una notizia ...

Samsung annuncia le patch di sicurezza di maggio e i dispositivi che le riceveranno : Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di maggio e annuncia quali saranno gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento. L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di maggio e i dispositivi che le riceveranno proviene da TuttoAndroid.