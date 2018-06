Sampaoli a Messi : "Metto dentro Aguero?"

Argentina - Messi ‘allenatore’ - Sampaoli all’attaccante : “metto Aguero?” : I Mondiali in Russia continuano a regolare grosse emozioni e colpi di scena, in particolar modo nella giornata di ieri successo sofferto dell’Argentina contro la Nigeria, Albiceleste agli ottavi di finale ma con brividi. Vantaggio Messi, pareggio Nigeria su calcio di rigore prima del definitivo 1-2 da parte di Rojo. Nel frattempo da segnalare un episodio curioso e che riguarda l”allenatore’ Sampaoli. Sembra che i calciatori ...

Il ct dell'Argentina Sampaoli chiede l'autorizzazione a Messi per un cambio : "Lo metto Aguero?" : Non c'è pace per Jorge Sampaoli. Dopo le accuse di molestie, le pessime prestazioni offerte dall'Argentina contro Islanda e Croazia e il licenziamento chiesto dai calciatori alla federazione, ora spunta un video che testimonia quanto la leadership del ct argentino sia ormai ben più che in discussione.Durante la partita vinta per 2 a 1 contro la Nigeria, che ha spedito l'albiceleste agli ottavi di finale di Russia 2018, "el ...

Mondiali Russia 2018 – Argentina - l’allenatore è Messi! Il labiale inchioda Sampaoli : “che faccio - metto Aguero?” [VIDEO] : Un labiale del finale di partita fra Nigeria e Argentina inchioda Sampaoli: il coach dell’Albiceleste chiede il permesso a Messi per fare entrare Aguero Nonostante l’Argentina abbia passato il girone, le polemiche in casa Albiceleste non tendono a placarsi. A finire nel mirino della critica è Sampaoli, l’allenatore. Allenatore? Sembra che i calciatori tendano a non seguire più la voce del proprio coach. Sampaoli sarebbe seduto ...

Mondiali - Sampaoli : 'Grazie Argentina - ora affidiamoci a Messi' : Il peggio, a sentire il ct della Seleccòn, è passato: 'Oggi i giocatori hanno giocato col cuore e una gran voglia di rivalsa: sarà un'arma preziosa per il futuro'. Jorge Sampaoli è uscito dall'incubo, ...

Mondiali Russia 2018 – Il bacio fra Messi e Sampaoli e tanti sorrisi : è tornato il sereno in casa Argentina? [GALLERY] : Il ‘bacio di compleanno’ fra Messi e Sampaoli, tanti sorrisi ed un clima che sembra disteso: in casa Argentina sembra essere tornato il sereno Prima il pareggio contro l’Islanda, poi la netta sconfitta per 3-0 contro la Croazia e le polemiche contro Sampaoli. Il Mondiale di Russia 2018 dell’Argentina non è iniziato col piede giusto. Con l’Albiceleste che si giocherà il tutto per tutto nell’ultima partita del ...

Mondiali 2018 Russia - Messi compie 31 anni : abbraccio con Sampaoli : Nei giorni scorsi il Dipartimento dello Sport di Mosca ha omaggiato Messi con una torta dal peso di tre chili e mezzo e una e una copia della Coppa del Mondo fatta di ceramica tradizionale russa. Un ...

Argentina nel caos : Messi e Mascheranno “declassano” Sampaoli e decidono la formazione anti-Nigeria! : Messi e Mascheranno alla guida del partito dei senatori dell’Argentina che intende stilare la formazione per la prossima gara contro la Nigeria: Sampaoli alle strette All’interno dello spogliatoio dell’Argentina ai Mondiali di Russia 2018, sta succedendo davvero di tutto. Un flop dietro l’altro per la Nazionale albiceleste, flop che hanno scatenato una sommossa interna da parte di alcuni calciatori. A capo di tale rivolta ...

