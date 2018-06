Salvini | nuova legge su legittima difesa è nostra priorità

Salvini : 'Azzerare le cartelle esattoriali fino a 100 mila euro con la nuova sanatoria' : Negli ultimi due governi del PD e nelle ultime due Leggi di Bilancio che questi esecutivi hanno emanato, ha trovato spazio la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Un'agevolazione offerta ai contribuenti in debito con il Fisco per mettersi a posto pagando parte dei debiti e cancellando la posizione debitoria. Due provvedimenti molto contestati perché. a fronte di uno sconto offerto (cancellazione di sanzioni ed interessi di mora), si chiedeva ...

Matteo Salvini - ecco la nuova legge sulla legittima difesa : ladri e rapinatori - la pacchia è finita : Immigrati e rom hanno tenuto il palcoscenico di queste prime due settimane abbondanti al governo del nuovo ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ma dietro l'angolo c'è un provvedimento-chiave del ...

Migranti - Salvini : nuova proposta Italia : 13.16 "L'Italia sarà protagonista di una proposta, smettiamo di andare a rimorchio degli altri". Così a Genova il ministro dell'Interno, sul tema Migranti."Ho già condiviso con tedeschi e austriaci che le frontiere esterne,quindi il Mediterraneo, vanno difese con uomini e soldi" Poi, conclusa la visita all'agente di Ps ferito da un giovane poi rimasto ucciso: "Capisco il dolore della mamma ma sono al fianco di chi porta la divisa, ha fatto ...

Varoufakis : “Combatteremo i razzisti ovunque. Salvini porta in Europa e in Italia nuova occasione per il fascismo” : “Combatteremo i razzisti nell’acqua, nei porti e l’establishment a Bruxelles che sta creando la situazione per far arrivare i razzisti al governo”. Lo ha detto Yanis Varoufakis, ex ministro delle finanze greco e leader del movimento politico europeo DiEM25, intervenuto a Roma al presidio informale Baobab Experience. “Dopo il 2015 l’Europa si è inimicata la propria anima. Oggi Salvini dichiara guerra alla civiltà e porta in Europa e in ...

Migranti - Salvini fissa la nuova linea : sbarchi solo da navi militari : È questo l'obiettivo della sua politica, quello di limitare le operazioni di salvataggio indiscriminato, le navi umanitarie piazzate sotto costa che comunicano con i trafficanti di esseri umani e che ...

Governo - contatti Di Maio-Salvini dopo nuova proposta su Savona : contatti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle ore decisive per un'eventuale riapertura della trattativa per il Governo giallo-verde. Secondo fonti del Movimento, i contatti tra i due si ...

Elezioni regionali - nuova prova di forza della Lega di Salvini anche in Valle d'Aosta : In Valle d'Aosta i risultati delle Elezioni regionali confermano il trend delle ultime consultazioni elettorali: gli elettori scelgono di dare la propria preferenza al centrodestra e in particolare è...

Cosa cambia col rientro di Silvio Nuova arma per Salvini col M5s E il centrodestra può ricompattarsi : La riabilitazione di Berlusconi cambia tutto lo scenario politico italiano. Offre una Nuova arma a Salvini nella trattativa con Di Maio e può ricompattare il centrodestra. Ma il M5s Segui su affaritaliani.it

I Retroscena di Blogo : La nuova Rai targata Di Maio-Salvini : Bollono in pentola, anzi nel pentolone della politica romana i punti di un accordo che permetterà la nascita del governo Di Maio-Salvini, in un patchwork di tessere il cui unico denominatore comune ha due paroline: centro e destra. Se per questo governo la soluzione appare ormai in dirittura d'arrivo con i leader dei Cinque stelle e della Lega pronti a baciarsi in bocca per sancire il cosi detto "contratto" di governo, appare quasi conseguente ...

Salvini a Euroflora : "Governo con M5s? Ci proverò"/ Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale : Salvini a Euroflora: "Governo con M5s? Ci proverò". Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale. Ultime notizie e dichiarazioni.

Salvini a Euroflora : “Governo con M5s? Ci proverò”/ Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale : Salvini a Euroflora: “Governo con M5s? Ci proverò fino all'ultimo”. Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale. Le dichiarazioni del leader del Carroccio a Nervi(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:26:00 GMT)

Renzi divide il Pd e boccia Di Maio/ ‘Misteriosi’ sms con Salvini : sogno di una ‘nuova’ riforma costituzionale : Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: Lega per governo breve col Pd? "Si può fare"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 20:08:00 GMT)

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...