Salvini | Macron impopolare

Matteo Salvini : “Macron sui migranti fa il matto perché è scesa sua popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Migranti - Salvini 'Alla Libia 12 motovedette'. E attacca Macron 'Fa il matto - mai vista carezza al Papa' : ROMA - In Libia ci sono 662mila Migranti: il 91 per cento uomini e il 10 per cento sono minori. I dati, aggiornati a marzo scorso e calcolati dall'Oim, Organizzazione internazionale migrazioni, sono ...

Migranti - Salvini alla Camera torna ad attaccare Macron : 'Fa il matto perchè è impopolare' : 'Sono fiducioso per il consiglio europeo di domani. Abbiamo le idee chiare, Conte ha le idee chiare. Abbiamo finalmente una proposta italiana. Sarà il Consiglio europeo dove l'Italia va a sottoporre ...

Migranti - Salvini contro Macron : 'Ong non toccheranno mai più un porto italiano' (VIDEO) : Dure le parole di Matteo Salvini intercettato dai giornalisti alla conferenza in Confartigianato. Alla domanda di una reporter, 'Perché il cargo danese lo avete fatto attraccare?', il vicepremier risponde senza mezzi termini, come si può ascoltare nel video qui sotto: 'Perché abbiamo un cuore buono, a differenza di Macron'. La frecciatina non sfugge ai presenti, che quindi incalzano il ministro dell'interno chiedendogli come abbia intenzione di ...

Conte-Macron - il patto segreto sui migranti che ha sbloccato il caso Lifeline|L’ira di Salvini : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

