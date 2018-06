Salvini | lotta a mafie una priorità di questo governo

Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : «STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi...

Ballottaggi 2018 - Padellaro : “ Salvini ? È la febbre del Paese - la rispostaccia a chi c’era prima di lui” : “ Ballottaggi ? Questo è il vento che tira. Non c’è nessuna sorpresa. Chi, dopo il primo turno, aveva annunciato una convalescenza del Pd non aveva capito che il problema ormai supera lo stesso Pd, che è in uno stato di immobilismo e di afonia”. Così l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro , commenta ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) l’esito dei Ballottaggi . “C’è un tema ...

Ballottaggi - a Terni vince il leghista Latini : il capolavoro di Matteo Salvini contro comunisti e Di Maio : Un sindaco della Lega nella , ex, rossa Umbria: è Leonardo Latini il nuovo sindaco di Terni , ed è un po' il capolavoro di Matteo Salvini che è riuscito a far trionfare un esponente del Carroccio, ...

Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : 'STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi fermo'. Così, su Facebook ...

Ballottaggi 2018 - 75 comuni al voto : in Toscana Salvini contro sinistra - a Imola la grillina sfida il Pd - a Terni derby Lega-M5s : Valutare gli effetti a livello locale del patto di governo tra Lega e 5 stelle, vedere se la destra (o meglio il Carroccio) sfonda in Toscana e se i democratici riescono a risollevarsi o almeno a reggere il colpo. Ma anche testare la tenuta dei 5 stelle nei comuni (pochi) in cui sono arrivati al secondo turno. I Ballottaggi del 24 giugno non saranno un test definitivo per la politica nazionale, ma di sicuro possono lanciare qualche segnale ai ...