Salvini in aula | Oggi daremo altre 12 motovedette alla Guardia costiera libica

"Salvini cinico omette i soccorsi". E in Aula scoppia il caos per le parole della Boldrini : Urla, strepiti e schiamazzi. Al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di domani, l'intervento di Laura Boldrini contro il governo e in modo particolare contro il ministro degli Interni Matteo Salvini ha scetenato un vero e proprio putiferio in Aula (guarda il video). "Fomentano l'allarme solo per interessi elettorali - ha tuonato la deputata di Liberi e Uguali - e omettono i soccorsi in mare". ...

Immigrazione - Boldrini vs Salvini e Conte : “Prima gli italiani o gli ungheresi?”. Bagarre in Aula - sarcasmo dai banchi della Lega : Bagarre, applausi sarcastici dai banchi della Lega e Contestazioni dai deputati della maggioranza, quando in Aula, dopo l’informativa di Conte prima del Consiglio europeo, è intervenuta l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. La deputata di LeU si è rivolta in modo ironico verso 5 Stelle e Lega, attaccando soprattutto Salvini. “Signor presidente del consiglio che non c’è – ha spiegato Boldrini, per biasimare ...

Mussolini : “Salvini? Nostro leader”. Su via per Almirante : “A Carlo Giuliani è dedicata aula del Senato”. Ma non è vero : “Salvini? È il Nostro leader. Berlusconi aveva detto che chi prendeva un voto in più diventava leader del centrodestra. Quindi, Forza Italia fa molto male a non partecipare a questo governo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dalla europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, che si rende protagonista di un battibecco pepato coi due timonieri della trasmissione, Barry Mason ed ...

Aquarius - bagarre in aula contro Salvini. Il Ministro : “Non mi dà fastidio Macron - figuriamoci dei cartelli. Alzateli pure” : Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha riferito in Senato sul caso Aquarius. Quando ha detto di non voler più vedere bambini morti in mare, dai banchi dell’opposizione si sono levate proteste e cartelli contro il leader della Lega. La presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, è intervenuta più volte per sedare i senatori. “Non mi dà fastidio Macron, figuriamoci dei cartelli, Alzateli pure” ha ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini a Soros “mai preso soldi dalla Russia” : Di Maio “subito RdC in aula” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggioranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

Salvini dà il 2 di picche a Di Maio E chiede l'incarico a Mattarella "Troveremo maggioranza in aula" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini, al termine delle ...

Matteo Salvini è pronto ad andare in aula per chiedere la fiducia : Matteo Salvini sembra avere rotto gli indugi, deciso a chiedere lunedì un pre-incarico per cercare convergenze ma non con il Pd.

Berlusconi invita Salvini a presentarsi in aula : “L’unica soluzione che vediamo è un governo di centrodestra che si presenti in Parlamento con dei progetti concreti”. Lo afferma