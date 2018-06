Salvini e Di Maio al Festival del lavoro di Milano

Pensioni - assegni sempre più poveri : tutti i limiti della riforma Salvini - Di Maio : Pensioni, riforme e quote: cosa cambia per i cittadini italiani con il piano del Governo? Non per tutti il nuovo sistema Pensionistico così come architettato da Lega e 5 stelle sarà conveniente e il...

Perché il decreto Di Maio penalizza la base di Salvini : Il «decreto dignità» va a colpire una base elettorale prevalentemente leghista, fatta cioè di imprese non solo grandi ma anche medie e piccole. C’è la stretta sui contratti a termine, leggermente ritoccata al ribasso sui costi ma con una normativa più severa sulle causali, e c’è un giro di vite sulle delocalizzazioni e sullo staff leasing...

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio al Festival del Lavoro che aprirà i battenti domani a Milano all’interno del Centro Congressi Mi.Co. Una manifestazione alla sua nona edizione che si prepara ad accogliere 270 ospiti che si suddivideranno in diversi panel e aree tematiche. Organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione ...

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano (2) : (AdnKronos) – Tra gli ospiti della prima giornata, oltre a Salvini, alle 9.30 in Auditorium, anche i senatori Maurizio Gasparri e Gianluigi Paragone, i giornalisti Alain Friedman, Luciano Fontana e Walter Passerini. Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona invierà un contributo video.nei due giorni successivi, il presidente della commissione Lavoro del Senato Nunzia Catalfio e Daniele Grassucci, co-founder di Skuola.net. E ancora la ...

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano (3) : Nessun dettaglio disponibile ! L'articolo Lavoro: Salvini e Di Maio a Festival a Milano (3) sembra essere il primo su Meteo Web.

Lavoro : Salvini e Di Maio a Festival a Milano : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Ci saranno anche i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio al Festival del Lavoro che aprirà i battenti domani a Milano all'interno del Centro Congressi Mi.Co. Una manifestazione alla sua nona edizione che si prepara ad accogliere 270 ospiti che si suddivideranno

Alessandro Cecchi Paone : 'Di Maio? È caruccio - meglio di Salvini' : Il giornalista e conduttore televisivo è stato ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 e ha svelato alcuni dati 'In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. ...

Alessandro Cecchi Paone : "Al governo - ci sono 3 ministri gay. Salvini? E' meglio Di Maio" : Un Alessandro Cecchi Paone scatenato è stato intervistato oggi, durante la puntata del programma radiofonico di Rai Radio 1, Un giorno da pecora.Il giornalista e conduttore televisivo che, come sappiamo, ha fatto coming out una vita fa, ha parlato di un argomento sempre attuale ossia la presenza di omosessuali nella scena politica italiana. prosegui la letturaAlessandro Cecchi Paone: "Al governo, ci sono 3 ministri gay. Salvini? E' meglio ...

“Nessuno poteva immaginarlo”. Di Maio e Salvini - la notizia a sorpresa : Il nuovo governo Conte, frutto dell’alleanza tra Di Maio e Salvini dopo i risultati delle ultime elezioni, si è da poco insediato ma sta già dividendo gli italiani in rete, scatenando come sempre in questi casi reazioni contrastanti. La domanda che in molti si stanno facendo in queste ore è: come avranno preso gli elettori la “strana alleanza” tra i due partiti? Stando alle rilevazioni effettuate da Swg per la La7 e da ...

"Al governo 3 ministri gay : 2 di M5S e 1 della Lega. Salvini? Brutto - meglio Di Maio" : Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha rilasciato dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre".A chi gli domanda perché le personalità della politica non facciano coming out, risponde: "Se fossero leghisti, direi perché la loro ...

"Al governo 3 ministri gay : 2 di M5S e 1 della Lega. Salvini? Brutto - meglio Di Maio" : Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore tv, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 ha rilasciato dichiarazioni che stanno già facendo discutere: "In politica è pieno di gay. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre".A chi gli domanda perché le personalità della politica non facciano coming out, risponde: "Se fossero leghisti, direi perché la loro ...

Confartigianato - Salvini lascia il microfono a Di Maio : "È di sua competenza" : 'Per evitare che i giornalisti dicano che non andiamo d'accordo, lascio il microfono a Di Maio visto che è di sua competenza. A Milano dicono ofelè fa el to mestè, il pasticciere faccia il pasticciere.

Confartigianato - Salvini lascia il microfono a Di Maio : "È di sua competenza" : "Per evitare che i giornalisti dicano che non andiamo d'accordo, lascio il microfono a Di Maio visto che è di sua competenza. A Milano dicono ofelè fa el to mestè, il pasticciere faccia il pasticciere. E' questa la regola che intendiamo rispettare". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso dell'assemblea di Confartigianato, si è rivolto al ministro dello Sviluppo e del Lavoro.Ma Salvini, prima di lasciargli la ...

Salvini e Di Maio - stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s : 'Pronta abolizione vitalizi' : stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il Leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro dell'Interno. "Per evitare che i ...