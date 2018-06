Salvini cinico omette i soccorsi E in Aula scoppia il caos per le parole

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - calimbros : @tagadala7 Buongiorno Panella, come vedi la politica di Salvini comincia a farsi sentire in Europa, so che ti dispi… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Urla, strepiti e schiamazzi. Al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di domani, l'intervento di Laura Boldrini contro il governo e in modo particolare contro il ministro degli Interni Matteoha scetenato un vero e proprio putiferio in(guarda il video). "Fomentano l'allarme solo per interessi elettorali - ha tuonato la deputata di Liberi e Uguali - e omettono iin mare". Affermazioni gravissime che hanno scatenato le ire dei leghisti seduti alla Camera obbligando l'intervento del presidente della Camera Roberto Fico."L'immigrazione è diventato un tema prioritario perché c'è chi ha interesse che politicamente sia così, interesse a fomentare allarmi per puri scopi elettorali. Indicare i migranti come la causa dei problemi sociali, è una potente arma di distrazione di massa". Nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo ...