Salvini | «Alla Libia 12 motovedette» Lifeline in porto oggi a Malta | otto Paesi pronti a

Salvini in aula : "Oggi daremo altre 12 motovedette alla Guardia costiera libica" : "Oggi in Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà, doneremo altre 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo". Lo ha detto al question time il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Secondo dati dell'Oim in LIbia sono presenti 662mila migranti, il 10% minori, provenienti da 40 Paesi, prevalentemente africani. I richiedenti asilo registrati dall'Unhcr ...

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)

4 italiani su 10 : sì alla pistola in casa Salvini : «Riformare la legittima difesa» : Licenze per porto d’armi in aumento del 13,8% in un anno (un’arma da fuoco c’è già nelle case di quasi 4,5 milioni di italiani). Reati in calo (-10,2% nell’ultimo anno), ma si moltiplicano paure e insicurezza

La missione di Salvini in Libia - rimontare la Francia - alla fine è andata bene o male? : Matteo Salvini ha un piano per gestire i flussi dei migranti: siglare nuove partnership con la Libia sul solco del lavoro già iniziato da Marco Minniti, ma emarginando la Francia. È quello che emerge ...

Gennaro Migliore : 'Matteo Salvini irresponsabile - alla fine dell'estate gli arrivi saranno superiori all'anno scorso' : Questa politica cinica e inefficace non porterà da nessuna parte' @GennaroMigliore ora ad #agorarai pic.twitter.com/stjAPgwxh9 — Agorà Estate , @agorarai, 26 giugno 2018

L'Italia in Libia per sfilarla alla Francia : Salvini torna da Tripoli e affonda contro Macron : Matteo Salvini torna dalla visita in Libia ed esibisce "un canale di assoluta amicizia e collaborazione" con i libici. Annuncia una "conferenza a Tripoli su iniziativa libica e italiana a settembre" e poi chiarisce lo scopo della missione e anche di tutte le schermaglie delle ultime settimane con la Francia. L'obiettivo, dice il ministro dell'Interno in conferenza al Viminale alla presenza di tutti i più alti in grado della polizia ...

Migranti - Salvini 'Ministro francese ignorante - apra il porto di Marsiglia alla Lifeline' : ROMA - 'Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuorilegge che ...

Erminio Ottone si dimette dalla scorta di Saviano : polemica pro Salvini o bufala? : Erminio Ottone si è dimesso dalla scorta di Saviano, e lo avrebbe fatto con un video molto duro nei confronti dello scrittore, caratterizzato tra le altre cose da parole di grande stima nei confronti di Salvini. Le ultime dichiarazioni da parte del Ministro dell'Interno, giunte dai canali RAI la scorsa settimana, hanno reso nuovamente caldo e vivo un argomento che da sempre crea spaccature tra gli italiani. Giusto che il popolo paghi la scorta a ...

Ancora Vaccini : Salvini contrario e l’allarme della SIPPS : Torniamo a parlare di Vaccini dopo gli ultimi mesi tra nova e medici favorevoli, tra numeri e calo delle malattie. Si torna di nuovo a parlare dei Vaccini dopo che Matteo Salvini – leader della Lega e ministro dell’Interno – ha dichiarato durante una intervista che i 10 Vaccini obbligatori previsti un anno fa dal Decreto Lorenzin sono eccessivi e forse pericolosi. Prima di farvi leggere cosa pensa la SIPPS di questa marcia indietro, vediamo nel ...

Salvini - sanzioni alla Russia inutili : Noi siamo pronti a passare dalle parole ai fatti ma in Europa sono pochi quelli che la pensano come noi e siamo soli contro tutto il mondo". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un'intervista a ...

Migranti - nuove accuse dalla Francia : "Salvini chiude i porti - non dia lezioni" : Continua l'odissea della Lifeline. "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia. Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci", ha affermato alla radio francese RTL Axel Steier, rappresentante della ong...