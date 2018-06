“Salvate quei bambini” Da 4 giorni senza cibo né acqua | sono 12 | intrappolati in una

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Rinchiusi in una grotta da due. Proseguono le ricerche di un gruppo di 12 calciatoricon il loro allenatore all’interno di una grotta naturale nella provincia di Chiang Rai, nel nord della Thailandia, dopo una violenta alluvione. Gli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ed il loro allenatore – riferisce ‘The Independent’ – sarebbero entrati all’interno della cavità naturale di Tham Luang, in un parco nazionale al confine con Myanmar e Laos, nel tardo pomeriggio di sabato. Da allora siperse le loro tracce.A far scattare l’allarme una delle mamme, preoccupata per il ritardo del figlio dopo l’allenamento. Secondo i soccorritori il gruppo, sorpreso da un’inondazione causata dalle improvvise piogge monsoniche, potrebbe aver trovato rifugio in una grande camera della grotta che si trova a circa ...