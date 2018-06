SACE SIMEST e Iccrea BancaImpresa ancora insieme | siglati due nuovi accordi per

Made in Italy : SACE SIMEST apre ufficio Shanghai : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Sace Simest , il polo dell’export e dell’internazionalizzazione del gruppo CDP, apre un ufficio a Shanghai con l’obiettivo di offrire alle imprese italiane un punto di riferimento su cui contare per sviluppare i propri piani di crescita nella Cina continentale e nei mercati limitrofi di Corea, Taiwan, Giappone e Mongolia. Lo ha annunciato oggi di fronte a una platea di esponenti della business ...

Made in Italy : SACE SIMEST apre ufficio Shanghai (2) : (AdnKronos) – ‘Dopo avere intrapreso da tempo un percorso di forte cambiamento, sia al proprio interno sia in ambito internazionale, la Cina sta ora attuando importanti iniziative di apertura anche in ambito finanziario e normativo”, ha dichiarato Quintieri. “Questa nuova fase, che fa da apripista a un ruolo più incisivo anche per le società di export credit, porta con sé opportunità concrete e di qualità per le imprese ...