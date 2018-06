L'ex direttore della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort, resta in carcere. Il giudice Ellis ha respinto la sua istanza contro l'incrimazione decisa dallo speciale procuratore che indaga sul Russigate, Robert Mueller. Manafort, accusato di frode fiscale e riciclaggio,tra gli altri reati,sostiene che Mueller non avesse il diritto di incriminarlo nell'indagine sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali Usa.Tra i poteri del procuratore c'è anche quello di incriminare per reati che scopre nell'ambito delle indagini.(Di mercoledì 27 giugno 2018)

