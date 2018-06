Russia : Conte - cautela su sanzioni - rinnovo non sia automatico : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Al Consiglio Ue di domani e venerdì “ci sarà anche una discussione sull’attuazione degli accordi di Minsk, che è un dibattito importante rispetto alle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. Su questo punto riaffermiamo il principio che non debba esserci nulla di automatico nel rinnovo delle sanzioni. Le sanzioni sono un mezzo, non un fine”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, ...

I tifosi della Russia sono contenti - molto contenti : Le foto dei festeggiamenti dopo la vittoria di ieri contro l'Egitto ai Mondiali, che ha avvicinato la Russia agli ottavi di finale The post I tifosi della Russia sono contenti, molto contenti appeared first on Il Post.

Un ‘tridente’ Mondiale : nel giorno d’esordio di Russia 2018 spunta a Roma il murales di Putin - Trump e Conte [GALLERY] : Putin, Trump e Conte in un murales: l’opera per le vie di Roma che anticipa il Mondiale di Russia 2018 e una coalizione politica da brividi Dopo l’apparizione di un murales ‘al bacio’ tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, appare a Roma a Vicolo del Fico un’altra opera con un chiaro riferimento alle nuove dinamiche politiche mondiali ed alla competizione calcistica iridata di Russia 2018. Nel murales ci sono Vladimir ...

Il premier Conte ad Amatrice e le sanzioni di Trump alla Russia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Successo della Lega e del centrodestra alle amministrative. La coalizione guidata da Matteo Salvini esce rafforzata dal voto nei 761 comuni, vincendo al primo turno in tre capoluoghi: Treviso, Vicenza e Catania. Il centrosinistra perde Terni, dove andranno al ballottaggio Lega e M5s, m

Russia - Conte : noi fautori approccio Nato a doppio binario : Roma, , askanews, - "Abbiamo affrontato il delicato e complesso tema dei rapporti con la Russia" nell'incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo ha detto il premier Giuseppe ...

Conte : "Con la Russia fermezza e dialogo" : "La Russia ha un ruolo fondamentale", senza un suo coinvolgimento è difficile pensare di uscire dalle crisi, servono dunque "da parte della Nato messaggi di dialogo e comprensione". Lo ha detto il ...

G7 - Merkel contro Conte sulla Russia : Sanzioni? Era meglio parlarne prima : A margine del G7 in Canada, i leader dei Paesi industrializzati si leccano le ferite per un vertice che - per usare le parole della Merkel - ha avuto un finale "deludente" e "deprimente". Non che l'avvio fosse stato più tranquillo del finale. E infatti se a tempo scaduto Trump ha ritirato la firma al testo finale dell'incontro, scatenando la reazione di Trudeau, in avvio erano state le sanzioni alla Russia e la possibilità di riammetterla al G8 ...

Merkel bacchetta Conte sulla Russia : «Stop alle sanzioni? Era meglio parlarne prima» : Al termine della due giorni in Quebec è chiaro che a The Donald tutto quello che non è «Quanto vale? Quanto mi dai?» non interessa

Merkel : bacchetta Conte sulla Russia. G7 - tutti contro Trump : Infine arriva anche la risposta di Trudeau: 'L'accordo storico che abbiamo concluso al G7 favorirà la prosperità dei cittadini e l'economia, proteggerà la democrazia, preserverà l'ambiente e ...

G7 - Conte : 'Lavoriamo per togliere le sanzioni alla Russia' | : Il presidente del Consiglio italiano al termine vertice di Charlevoix: "Spero che Mosca possa sedere quanto prima a un tavolo del G8". Sulle Ong: "Il governo non ce l'ha con loro". Intesa con Trump, ...

Trump : Conte un bravo ragazzo. Il premier : con Usa rapporti strategici - dialogo con la Russia : «Le relazioni con gli Stati Uniti sono tradizionalmente strategiche per l'Italia, andare in conflitto con i partner europei per avere un buon rapporto con la Casa Bianca è una...

G7 - Trump non cede su dazi e Russia poi lascia il vertice. Conte anticipa l'accordo sul commercio : 'Non possiamo essere il salvadanaio da cui tutti rubano' dice il presidente Usa. Poi lascia il Canada per Singapore dove il 12 incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un. Al vertice si va verso un ...

G7 - DOCUMENTO COMUNE SUL COMMERCIO/ Conte lo anticipa - Merkel dubbiosa - Trump : “Russia? Colpa di Obama” : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 22:00:00 GMT)