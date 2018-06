Rottamazione delle cartelle Equitalia? Un flop

blogo

: Tasse, “buco da 9,6 miliardi nella rottamazione delle cartelle”. Governo pensa ad allargare la pace fiscale alle li… - fattoquotidiano : Tasse, “buco da 9,6 miliardi nella rottamazione delle cartelle”. Governo pensa ad allargare la pace fiscale alle li… - tabarro63 : RT @PossibileIt: Rottamazione Cartelle, dall’extragettito al buco è stato un attimo. Immaginate cosa potrebbe accadere se l’ipotesi di #Sal… - lovatigiuliano : RT @PossibileIt: Rottamazione Cartelle, dall’extragettito al buco è stato un attimo. Immaginate cosa potrebbe accadere se l’ipotesi di #Sal… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Laè stata un mezzo: lo scrive la Corte dei Conti facendo riferimento alla sanatoria introdotta nel 2016. I crediti “rottamati” ammontavano a 31,3 miliardi di euro, per un introito atteso di 17,8 miliardi, ma fin qui ne sono stati riscossi solamente 6,5, cui si devono aggiungere altri 1,7 miliardi rateizzati e ancora da riscuotere. In sostanza, mancano all’appello ben 9,6 miliardi di euro. "Per una parte di queste posizioni debitorie - denuncia la magistratura contabile - si può affermare che l'istanza diha avuto essenzialmente finalità dilatorie rispetto all'espletamentoprocedure esecutive". Di Maio: "La 'Pace fiscale' non è un condono" Luigi Di Maio ha concesso un'intervista a Lucia Annunziata nel programma '1/2h in più' No una bella notizia, dunque, per le ...