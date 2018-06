Roma | trova portafogli con 2 000 euro e lo dà alla polizia

Roma - trova portafogli con 2000 euro lo porta alla polizia : La donna, di nazionalità romena: "Io sono fatta così, per me viene prima l'onestà, non avrei mai tenuto per me quei soldi che non erano miei"

Roma : Trova 1.900 euro - romena li riconsegna : Roma – E’ rientrato in possesso del proprio portafoglio, contenente vari documenti. Ma anche una somma di 1.920 euro in contanti. Questo grazie al gesto di una cittadina romena, che lo ha rinvenuto in strada e lo ha consegnato ad una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, in transito al momento. Gli agenti hanno subito effettuato gli accertamenti per individuare il proprietario, al quale, una volta ...

Roma - "Pastore ha trovato il suo gregge" : firma fino al 2023 : L'argentino, che a Villa Stuart si è concesso ai tifosi per autografi e selfie, contratto fino a giugno 2022

Accumoli trovati resti di epoca Romana : Un vasto sito archeologico di epoca romana, attualmente sorvegliato dai Carabinieri, è stato individuato nel corso dei sondaggi condotti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) ad Accumoli (Rieti), il comune del Reatino epicentro del sisma del 2016. Accumoli sono stati trovati resti di epoca romana Ad Accumoli sono stati trovati resti di epoca romana. I sondaggi, post terremoto, hanno individuato un vasto sito ...

Terremoto : ad Accumoli trovati resti di epoca Romana : Un vasto sito archeologico di epoca romana, attualmente sorvegliato dai Carabinieri, e’ stato individuato nel corso dei sondaggi condotti dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo (Mibact) ad Accumoli (Rieti), il comune del Reatino epicentro del sisma del 2016. Il rinvenimento, secondo quanto ha confermato all’ANSA il Comune di Accumoli, e’ avvenuto nel corso dei lavori di realizzazione della strada ...

Roma - 33enne trovato morto in casa : omicidio?/ Ultime notizie : segni di strangolamento sul collo : Roma, 33enne trovato morto in casa: omicidio? Nessuna pista archiviata ma i segni di strangolamento farebbero pensare al peggio, indagini in corso su vita privata.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Una coppia di scheletri di epoca Romana trovata con le gambe amputate nel Regno Unito : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Nainggolan : "È stata la Roma a volermi cedere. Spalletti grande allenatore - felice di ritrovarlo all'Inter" : Il Ninja: "Ringrazio i tifosi giallorossi per l'affetto e la società, ho dato tutto. L'Inter mi ha voluto fortemente'

Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana. Sul posto si è recata una ...

Roma - il cadavere di un uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, - Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana.Sul posto si è recata una ...

Roma - Skorupski al Bologna per Mirante / Calciomercato - i giallorossi hanno trovato il nuovo numero 12 : Roma, Skorupski al Bologna per Mirante, Calciomercato: i giallorossi hanno trovato il loro nuovo numero 12. Con i felsinei è stato formalizzato lo scambio tra estremi difensori.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Roma - scambio Mirante-Skorupski : trovato l'accordo con il Bologna : Se l'affare Alisson-Real Madrid è ancora in stand-by, quello Skorupski-Bologna, invece, è in in via di definizione. Monchi avrebbe trovato l'accordo con il club emiliano per un scambio di portieri: in ...

Merkel ritrova Macron - Italia ai margini : istituzioni Ue preoccupate per le scelte unilaterali di Roma : Il governo gialloverde che doveva farsi valere in Europa rischia di rimanere 'stritolato' nel solito asse franco-tedesco, perenne e inscalfibile, oggi rinvigorito dall'intesa tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron sui respingimenti dei migranti già registrati nei paesi di primo approdo. Come l'Italia o la Grecia, i due Stati Ue dove si riversa la maggioranza degli arrivi nel continente. Il sostegno dell'alleato francese è proprio ...

Roma : Polizia Locale ritrova persona scomparsa : “La stavano cercando ovunque, dopo la denuncia dei familiari, ma di M.T., donna italiana del 1958, nativa di Roviano, si erano perse le tracce. Era scappata dalla casa di cura ove era ospite, nel comune di Riofreddo, e da allora niente si era saputo più di lei”. “E’ di ieri il suo ritrovamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Parioli, che hanno notato la donna in stato confusionale in ...