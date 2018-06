Roma | travolto dalla metropolitana alla stazione Piramide

Roma : motociclista travolto e ricoverato in codice rosso : Roma: moto travolta da una Punto Roma – Intorno alle 11 è avvenuto un’incidente stradale in via della Consolata. All’altezza di via di Bravetta, un motociclista di 27 anni è stato travolto e, per questo motivo, ricoverato in codice rosso al San Camillo. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una Fiat Punto guidata da un uomo di 79 anni. A bordo dell’auto, sul lato passeggero, anche la ...