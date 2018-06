Roma | traffico di cocaina dal Sud America Video | 9 arresti | trasformavano la droga in

Roma. Traffico internazionale di cocaina 9 misure cautelari : Su richiesta della Dda di Roma, i Carabinieri hanno arrestato 9 persone. Quattro indagati sono finiti in carcere mentre cinque sono

Roma, chiusa al traffico la strada dove morì Erica Aubry: troppe buche La presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, lo ha annunciato durante il Consiglio locale. Nel frattempo saranno abbattuti i pini che, con le loro radici, hanno provocato i dislivelli nell'asfalto

Roma, primo ok in Comune al pedaggio anti-traffico in centro

Dazio anti traffico a Roma anche per i residenti - si potrà pagare fino a 360 euro l'anno : Se la delibera verrà approvata in Consiglio comunale – cosa che dovrebbe avvenire entro l'estate – i cittadini Romani dovranno pagare un pedaggio per entrare con le loro auto all'interno dell'area dell'Anello Ferroviario. Ad avanzare la proposta è stato il presidente della Commissione capitolina trasporti, Enrico Stefàno del Movimento Cinque Stelle, che su Twitter scrive: "Via libera stamattina in Commissione ...

Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.

Roma - traffico di rifiuti tossici - denunciata una famiglia rom : giro d'affari da 100 mila euro : Un'indagine approfondita da parte della Polizia Locale di Roma Capitale ha permesso di scoprire un'associazione criminale dedita ad attività illegali nel settore dei rifiuti pericolosi. Nell'ambito di ...

Stadio Roma - 'Meno traffico senza ponte' : ecco i pareri falsati dai privati : Da una parte i documenti ufficiali, scritti dalla Eurnova di Parnasi e protocollati alla conferenza dei servizi; dall'altra le conversazioni private, in cui gli stessi manager della società squassata ...

Maltempo su Roma Roma – forti piogge si sono abbattute in questi minuti sulla parte nord della Capitale. L'acqua ha causato rallentamenti e disagi allo scorrimento del traffico. Allagamenti si registrano nelle zone di Flaminia, Cassia, Nomentana e Salaria.

Roma - traffico e spaccio coca : 20 arresti : 9.59 I Carabinieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda), nei confronti di 20 persone dedite al traffico di cocaina. Le indagini hanno fatto luce su un'organizzazione criminale estrememente radicata nel territorio e con base operativa nel quartiere Tor Bella Monaca,che gestiva un traffico di droga per un giro d'affari ...

Pride 2018 - il 'traffico arcobaleno' di Roma sulle Google Maps : Un 'serpentone' con i colori dell'arcobaleno: così Google indica il denso traffico - di persone e non di veicoli stavolta - nelle zone di Roma interessate dal Pride 2018. Normalmente, le strade con ...

Roma - ancora un autobus in fiamme. Paura e traffico in tilt : ancora un autobus incendiato a Roma dopo il caso di via del Tritone. Anche stavolta è accaduto in pieno centro, a due passi dal Vaticano, e proprio nel giorno dello sciopero. Il mezzo ha preso fuoco ...

Roma - mossa anti-traffico : pedaggi per entrare in città : Roma come Milano e Londra, con la speranza di ridurre il traffico nell'area che coincide con le Mura Aureliane e incentivare la mobilità green e sostenibile. I detrattori già sono sul piede di guerra: ...

USA - follia al volante : auto procede in retRomarcia in mezzo al traffico [VIDEO] : La folle manovra dell’automobilista è stata immortalata su u una superstrada dell’ Ohio, Stati Uniti Troppo spesso su strade ed autostrade si assiste a scene a manovre decisamente assurde e soprattutto molto pericolose per gli automobilisti presenti, come ad esempio l’episodio immortalato negli Stati uniti dall’ Ohio Department of Transportation. Nel video che vi proponiamo si vede un SUV percorrere diversi chilometri in retromarcia su una ...