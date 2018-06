Roma | Tor di Valle | la rete dei prof per aggirare vincoli e ricorsi

Roma - esplosione in palazzina a La Storta/ Ultime notizie : due feriti - sedato l'incendio : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Stadio Roma - Parnasi ci ripensa e risponde al procuratore : Lunedì prossimo riesame per l'ex assessore Pd all'urbanistica Civita, al quale sono stati revocati i domiciliari -

Roma - esplosione a La Storta : due feriti : Roma, 27 giu. , AdnKronos, - esplosione in via Eligio Possenti, in zona La Storta a Roma, dove due persone, tra le quali un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili ...

Roma - esplosione in una villetta a La Storta : due operai feriti : Fiamme e fumo in una villetta a La Storta, zona a nord di Roma, in Via Eligio Possenti, al civico 15. A seguito di una probabile esplosione, per cause ancora imprecisate, all'interno di una piccola ...

Roma - ESPLOSIONE IN PALAZZINA A LA STORTA/ Ultime notizie : due operai feriti - stavano effettuando saldature : ROMA, esplode PALAZZINA a La STORTA: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:12:00 GMT)

Roma - esplosione a La Storta : due feriti : Roma, 27 giu. (AdnKronos) - esplosione in via Eligio Possenti, in zona La Storta a Roma, dove due persone, tra le quali un vigile del fuoco, sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Dalle primissime informazioni, l'esplosione è avvenuta in un'autorimessa adiac

Inchiesta stadio Roma/ Interrogatorio per Luca Parnasi - costruttore ed ex titolare di Eurnova : Inchiesta stadio Roma, Interrogatorio per Luca Parnasi, costruttore ed ex titolare di Eurnova. Quindici giorni fa si era avvalso della facoltà di non rispondere, poi il cambio di strategia(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:57:00 GMT)

Stadio Roma : interrogatorio Parnasi : ANSA, - Roma, 27 GIU - E' in corso l'interrogatorio in carcere del costruttore Luca Parnasi, ex presidente del gruppo Euronova, e arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura capitolina sul ...

Roma - esplode palazzina a La Storta : 2 feriti - anche un pompiere/ Ultime notizie : ipotesi fuga gas da bombole : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:18:00 GMT)

Roma - liceo Caravaggio inaugura playground Flavio Tortosa : Roma, 27 giu. (AdnKronos) - Dopo tanto sudore, una lunga campagna di sensibilizzazione e diversi eventi di raccolta fondi, l’Associazione Flavio Tortosa può finalmente rivendicare l’utilità sociale del suo primo anno di lavoro e la fine della sua prima iniziativa: il 'Progetto Caravaggio'. L’omonimo

Roma : Carabinieri arrestano rapinatore all’interno di ipermercato : Roma: in manette uomo gambiano con precedenti e senza dimora Roma – Un 22 nativo del Gambia è stato arrestato lo scorso pomeriggio nella Capitale. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno agito nei confronti nell’uomo, con precedenti e senza fissa dimora, che aveva rapinato un 68enne Romano. L’episodio era avvenuto all’interno del parcheggio di un ipermercato in via Palmiro Togliatti. Mentre si apprestava a ...

Roma : incendio divampa in zona Torrevecchia - sgombrata una chiesa : Roma: rogo partito da alcune sterpaglie Roma – La zona tra Torrevecchia e via di Boccea avvolta dalle fiamme. Secondo quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie, le quali hanno lambito un distributore di benzina, e una chiesa in via Fratel Giuseppe Lazzaro che è stata fatta evacuare. Numerose unità dei volontari della Protezione Civile sul posto con il supporto di canadair ed elicotteri, oltre a Vigili del ...

Roma. Dopo il Vinoforum torna il Birroforum : Da giovedì 28 giugno al primo luglio presso il Lungotevere Maresciallo Diaz (zona Farnesina) torna la festa della birra artigianale

Roma - agenti corrotti : a fuoco auto imprenditore arrestato : A fuoco nella notte l'auto dell'imprenditore Carlo D'Aguano, coinvolto nell'indagine dei carabinieri sul presunto giro di corruzione per cui sono stati arrestati 6 poliziotti e una dipendente della ...