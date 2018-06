Roma | ' Ti presto la mia Ferrari' I regali del boss ai poliziotti

Stadio Roma - Salvini : “spero giudici facciano presto il loro lavoro” : “Da tifoso del Milan non parlo di calcio, sono in silenzio stampa. Non faccio il giudice o l’avvocato ma è ovvio che se ci sono stati episodi di corruzione e errori, è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché uno dei coinvolti lo conoscevo personalmente, ci sono andato anche allo Stadio insieme e credo che questo non configuri reato. Spero che i giudici e i magistrati facciano presto il loro lavoro”. Così il ...

Salta il concerto di Bjork a Roma - lei si scusa : “Torneremo al più presto”; info rimborso biglietti : Salta all'ultimo momento il concerto di Bjork a Roma, alle Terme di Caracalla. La cantante si sarebbe dovuta esibire nella serata di ieri, 13 giugno, ma all'ultimo istante l'evento è stato cancellato per motivi di sicurezza. La pioggia non ha reso sicuro il palco e l'esibizione di Bjork a Roma sarebbe stata troppo rischiosa. La cantante è apparsa sul palco per scusarsi con il pubblico presente ma non ha potuto cantare neanche uno dei pezzi ...

KLUIVERT ALLA Roma/ Calciomercato - il 19enne presto nella Capitale? Ma papà Patrick frena : "Resti all'Ajax..." : KLUIVERT ALLA ROMA, l'accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul Calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Vinicio Marchioni : "Roma abbandonata - dalle classi dirigenti e anche da noi. Il Freddo? Me ne sono liberato presto" : Vinicio Marchioni è molto più del Freddo di Romanzo Criminale ("Quello serve più a voi giornalisti per fare i titoli, ho fatto altri 26 film dopo la serie", dice sorridendo): è quello che mette nei personaggi che interpreta al cinema e a teatro e l'impegno che lo caratterizza anche fuori dal set. È per questo che Vinicio Marchioni è stato insignito del Premio Magna Grecia, il riconoscimento, giunto alla ...

Roma. Il Ponte dell’Osa presto riaperto anche al traffico carrabile : Il Ponte dell’Osa, ora utile al passaggio ciclo-pedonale, sarà presto riaperto anche al traffico carrabile, compreso quello del servizio pubblico

Giorgio Napolitano - presto fuori dal San Camillo di Roma : andrà in una struttura riabilitativa : Dopo il ricovero d'urgenza nella notte tra il 24 e il 25 aprile , si apprende che Giorgio Napolitano potrebbe lasciare 'a breve' l'ospedale San Camillo di Roma. Il ricovero del presidente emerito fu ...

Malagò - su maratona Roma decisioni presto : Ma per il numero uno dello sport italiano devonoarrivare rassicurazioni sul futuro della manifestazionepodistica più partecipata d'Italia, con l'edizione 2019 arischio per ritardi nell'organizzazione.

Grande Fratello - il crollo di Nina Moric : retRomarcia su Luigi Favoloso? E presto - nella casa... : Forse, Nina Moric ci ripensa. Dopo aver scaricato in diretta Luigi Favoloso per le sue effusioni al Grande Fratello con Patrizia Bonetti , la showgirl croata potrebbe tornare sui suoi passi. Lo lascia ...