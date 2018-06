Roma | senza acqua da tre giorni | inquilini in rivolta occupano via Tiburtina

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Quasi trecento famiglie rimaste per oltre trecorrente. Succede a, in via Sante Bargellini, nel quartiere di Casal Bruciato, dove decine di persone ieri pomeriggio sono scese in strada, occupando viacon alcuni cassonetti dell"immondizia.Una protesta dettata da rabbia ed esasperazione per i frequenti problemi alla rete idrica dovuti alla scarsa manutenzione delle pompe idrauliche in alcune case popolari di proprietà dell"Inps, che è montata dopo decine di appelli e segnalazioni cadute nel vuoto. Per placare gli animi sul posto sono dovuti intervenire diversi blindati della Polizia, e solo dopo alcune ore dal Campidoglio è stato disposto un intervento.Secondo quanto riferisce una nota diffusa da Palazzo Senatorio "il Dipartimento Patrimonio diCapitale si è tempestivamente attivato per provvedere al ripristino della normalità in merito alla ...