Roma | profugo gambiano aggredisce i carabinieri ​e poi si denuda in strada

ilgiornale

: RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Profugo nudo attacca carabinieri a Roma - martino_nicla : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Profugo nudo attacca carabinieri a Roma - Geppe42lombardi : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Profugo nudo attacca carabinieri a Roma - mrzchm : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Profugo nudo attacca carabinieri a Roma -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Undi 29 anni è stato arrestato aper aver menato un cliente in un bar, aver aggredito iintervenuti e per esseri ancheto in.L"immigrato, ospite del centro d"accoglienza "Mondo Migliore" a Rocca di Papa - come scrive il Corriere della Sera di- ha dato di matto nel locale in località Squarciarelli, scagliandosi contro un avventore 41 enne, medicato al vicino ospedale di Frascati. I presenti hanno allora chiamato le forze dell"ordine, ma l"africano alla vista deiha dato ancor di più in escandescenze e, non si sa perché, si è spogliato nudo in. Poi, si è messo a correre per scappare.Gli uomini dell"Arma lo hanno così inseguito e fermato, arrestandolo. Il migrante è adesso accusato ora di lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché atti contrari alla pubblica decenza. Si valuterà ora se ...