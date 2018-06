Roma | Partono i lavori per riapertura Via Masaniello

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018)la prossima settimana e si concluderanno a fine agosto, idi manutenzione straordinaria di Via, la rampa di accesso alla stazione Tiburtina. La via, chiusa da dicembre 2015 a causa del cedimento di parte della pavimentazione stradale, è stata oggetto di indagini anche da parte di ACEA ATO, che alla fine ha riscontrato delle problematiche sulla fogna sottostante. “Ricuciamo finalmente una ferita della nostra città: una strada chiusa da ben tre anni, dal dicembre del 2015, una via fondamentale per arrivare alla stazione Tiburtina. I, attesi da tanto tempo dai cittadini, partiranno la prossima settimana e contiamo di riaprire la strada a breve in modo che i residenti del quartiere e soprattutto i viaggiatori possano raggiungere più facilmente la stazione”, dichiara la Sindaca diVirginia Raggi. Il progetto, che consta di circa ...