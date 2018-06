Roma | Inps | guasto impianto idrico per mancata manutenzione Comune

meteoweb.eu

: RT @andcasu: A Casal Bruciato 4 giorni senz'acqua perché il Comune non ha fatto la manutenzione: così Inps sbugiarda il Campidoglio. Cari #… - PD_ROMA : RT @andcasu: A Casal Bruciato 4 giorni senz'acqua perché il Comune non ha fatto la manutenzione: così Inps sbugiarda il Campidoglio. Cari #… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018), 27 giu. (AdnKronos) – “Ilche ha determinato l’interruzione della fornitura di acqua presso l’immobile di via Sante Bargellini 23, di proprietàe locato fin dal 1970 aldiper finalità di edilizia residenziale pubblica, è la inevitabile conseguenza di anni di inerzia da parte dell’Amministrazione comunale, che non ha provveduto ad assicurare la normale e dovutadell’e, più in generale, dello stabile”. Così il direttore regionale Lazio dell’, Fabio Vitale, replica alla nota diffusa dal Campidoglio e ricorda come l’Istituto proprietario dell’immobile “abbia più volte formalmente diffidato ila provvedere alle attività diche per legge e per contratto spettano all’affittuario”.Da un lato, rileva Vitale, “il, con la sua ...