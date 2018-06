ilfattoquotidiano

: Roma, incendiata auto dell’imprenditore arrestato. Quando la “talpa” gli diceva: “Io e te ci siamo capiti subito”… - Cascavel47 : Roma, incendiata auto dell’imprenditore arrestato. Quando la “talpa” gli diceva: “Io e te ci siamo capiti subito”… - DiDimiero : RT @fattoquotidiano: Roma, incendiata auto dell’imprenditore arrestato. Quando la “talpa” gli diceva: “Io e te ci siamo capiti subito” http… - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È andata a fuoco nella notte la Maserati dell’imprenditore Carlo D’Aguano,nell’ambito dell’indagine per corruzione che ha coinvolto 6 poliziotti die la funzionaria della Procura capitolina Simona Amadio, candidata alle elezioni amministrative del 2016 nella lista leghista Noi con Salvini. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un boato e visto le fiamme fuoriuscire dall’mobile, parcheggiata sotto casa dell’uomo in zona Casal Monastero. Intanto continua il lavoro degli inquirenti sull’inchiesta: secondo le ricostruzioni, Amadio “utilizzando le proprie credenziali di accesso per finalità diverse da quelle per cui erano state rilasciate” entrava nelle banche dati dei magistrati e riferiva a D’Aguano notizie segrete sulle indagini a suo carico. In cambio, aveva ottenuto vantaggi ...