Roma | è arrivato Bianda per lui pronto un quinquennale

PASTORE ALLA Roma/ Visite mediche e firma - posa con la maglia : "Sono arrivato per vincere" : PASTORE ALLA ROMA, calciomercato news: oggi le Visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. Ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:42:00 GMT)