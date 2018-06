Roma | Carabinieri arrestano rapinatore all’interno di ipermercato

Roma - profugo gambiano aggredisce i carabinieri e poi si denuda in strada : L' immigrato , ospite del centro d'accoglienza 'Mondo Migliore' a Rocca di Papa - come scrive il Corriere della Sera di Roma - ha dato di matto nel locale in località Squarciarelli, scagliandosi ...

Roma - macumba ai carabinieri che indagavano su di loro : 9 arresti per traffico internazionale : Facevano la macumba - riti che richiamano auspici malefici - agli investigatori per tenerli lontani dai loro affari. E poi per garantirsi la piena riuscita dei loro traffici non si negavano neanche la ...

Roma - blitz antidroga dei carabinieri : 22 pusher in manette. Sequestrate migliaia di dosi : I carabinieri del Comando Provinciale hanno dato vita ad una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga che ha portato, in meno di 48 ore, all'arresto di 22 pusher, colti in flagranza di ...

Roma - banda di truffatori sgominata dai carabinieri nell'operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.

Droga e usura a Roma - operazione congiunta polizia-carabinieri : 58 arresti : Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti Continua a leggere L'articolo Droga e usura a Roma, operazione congiunta polizia-carabinieri: 58 arresti proviene da NewsGo.

Roma - droga e usura 58 arresti/ Ultime notizie : vasta operazione di carabinieri e polizia in corso : Roma, droga e usura 58 arresti, Ultime notizie: vasta operazione di polizia e carabinieri in corso. Una serie di arresti fra l'Italia e la Spagna, per vari reati con l'aggravante mafiosa(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:08:00 GMT)

Roma - carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti : Roma, carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti Un passante ha segnalato alle forze dell’ordine due sacchi di juta in cui si muoveva qualcosa Continua a leggere L'articolo Roma, carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti proviene da NewsGo.

A Roma dei carabinieri vanno a sedare una lite in famiglia e scoprono una piantagione di cannabis : Erano stati chiamati per sedare una violenta lite familiare, ma una volta giunti sul posto hanno scoperto una vera e propria piantagione di cannabis. I carabinieri della Stazione di Sacrofano (Roma) hanno arrestato un 45enne Romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Dopo aver sedato il diverbio per il quale erano stati chiamati in causa, gli agenti si sono insospettiti per l'odore acre che si respirava in tutto il ...

Nuovo stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto : Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto Continua a leggere L'articolo Nuovo stadio della Roma, i carabinieri arrestano nove persone | La Raggi valuta stop al progetto proviene da NewsGo.

Parnasi - perquisizioni dei carabinieri nella sede di via Emilia a Roma : Giornata di perquisizioni dei carabinieri nella sede della società dell'imprenditore Luca Parnasi in via Emilia a Roma dopo gli arresti di stamattina nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della ...