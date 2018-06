Roma | all' Olimpico l' inno alla pace dei Pearl Jam con la campagna ' Aprite i porti'

Roma - trova portafogli con 2000 euro lo porta alla polizia : La donna, di nazionalità romena: "Io sono fatta così, per me viene prima l'onestà, non avrei mai tenuto per me quei soldi che non erano miei"

Al Bioparco di Roma sono nati quattro fennec - i canidi più piccoli al mondo [GALLERY] : 1/6 Credit: Archivio Bioparco – Massimiliano Di Giovanni ...

Daniele Sandri torna alla Virtus Roma : La Virtus Roma comunica di aver raggiunto un accordo biennale per l’ingaggio di Daniele Sandri, ala di 197cm per 90kg, che torna a Roma dopo l’esperienza la scorsa stagione con la Soundreef Siena. Nato a Milano il 19 novembre del 1990, per Daniele questo è il terzo ritorno alla Virtus Roma. Cresciuto nelle giovanili della Benetton Treviso, Sandri trascorre quattro stagioni tra le fila biancoverdi conquistando lo Scudetto Under 19 nel 2007, ...

BERARDI ALLA Roma / Affare da 20 milioni e una contropartita : lo strano destino di Zaniolo : BERARDI ALLA ROMA, siamo ai dettagli: 20 milioni la valutazione del giocatore del Sassuolo che ritrova Di Francesco, Zaniolo o Antonucci possibili contropartite(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Berardi alla Roma/ Siamo ai dettagli : 20 milioni - Zaniolo o Antonucci possibili contropartite : Berardi alla Roma, Siamo ai dettagli: 20 milioni la valutazione del giocatore del Sassuolo che ritrova Di Francesco, Zaniolo o Antonucci possibili contropartite(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte Romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Roma - ancora Monchi! In arrivo un altro super-colpo per i giallorossi : Monchi in procinto di presentare un altro nuovo acquisto per la sua Roma, estate davvero ricca di colpi di scena per i giallorossi Monchi vuole sorprendere ancora e, dopo l’ufficializzazione dell’arrivo di Pastore, si appresta a piazzare un nuovo colpo in entrata per la sua Roma. Il ds giallorosso deve un po’ rifarsi dopo aver forzatamente ceduto uno dei pupilli della curva, Radja Nainggolan. Per farlo, oltre a Pastore, sta ...

Roma - poliziotti arrestati : il superman delle volanti stipendiato dalla criminalità : 'Ho salvato una persona, ma non mi sento un eroe. È il mio lavoro, lo sognavo sin da bambino'. Quel sogno era poi diventato la sua vita. Francesco Macaluso, 39 anni, agente del reparto volanti della ...

Luca Barbarossa : 'Canto la mia città in Romanesco. E piace all'Italia'. Il 29 concerto all'Auditorium : Lo confesso, la voglia all'inizio dell'intervista era quella di chiedergli 'passame er sale'. Romanamente, avverbio che - con calembour - definisce Luca Barbarossa: una bella mente romana, una bella ...

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'via Almirante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

PASTORE ALLA Roma/ Contratto fino al 2023 per El Flaco : "In giallorosso per tornare al top" : PASTORE ALLA ROMA, calciomercato news: oggi le visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. Ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:42:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'INTER : E' UFFICIALE/ Il Ninja : "Qui trovo la fiducia che non avevo più alla Roma" : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Pastore alla Roma/ Contratto fino al 2023 per El Flaco : "Giocherò mezzala ma..." : Pastore alla Roma, calciomercato news: oggi le visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. Ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:48:00 GMT)

Pastore : "Alla Roma per tornare al top" : 'Ho scelto la Roma per diversi motivi, perchè è una grande squadra che sta crescendo tanto, perchè avevo voglia di tornare in Italia e per tornare protagonista: voglio far vedere a tutti che sono ...