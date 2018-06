Roma | al via la seconda edizione del Cinema Balduina | film sotto le stelle nel quartiere

Roma - senza acqua da tre giorni : inquilini in rivolta occupano via Tiburtina : Quasi trecento famiglie rimaste per oltre tre giorni senza acqua corrente. Succede a Roma, in via Sante Bargellini, nel quartiere di Casal Bruciato, dove decine di persone ieri pomeriggio sono scese in strada, occupando via Tiburtina con alcuni cassonetti dell"immondizia.Una protesta dettata da rabbia ed esasperazione per i frequenti problemi alla rete idrica dovuti alla scarsa manutenzione delle pompe idrauliche in alcune case popolari di ...

Roma : Partono i lavori per riapertura Via Masaniello : Roma – Partono la prossima settimana e si concluderanno a fine agosto, i lavori di manutenzione straordinaria di Via Masaniello, la rampa di accesso alla stazione Tiburtina. La via, chiusa da dicembre 2015 a causa del cedimento di parte della pavimentazione stradale, è stata oggetto di indagini anche da parte di ACEA ATO, che alla fine ha riscontrato delle problematiche sulla fogna sottostante. “Ricuciamo finalmente una ferita della ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'via Almirante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - gip di Roma non archivia : “Proseguire le indagini e sentire fonte confidenziale del Sisde” : L’8 giugno scorso il pm di Roma Elisabetta Ceniccola aveva insistito e chiesto nuovamente l’archiviazione. Ma non cala il sipario giudiziario sugli omicidi della giornalista del Tg3, Ilaria Alpi e del collega cameraman, Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il gip di Roma, Andrea Fanelli, che si era riservato la decisione, ha respinto la richiesta della Procura avanzata nei mesi scorsi con la motivazione che era ...

Roma - protesta blocca via Tiburtina : "senz'acqua da 3 giorni"/ Ultime notizie - "storia che si protrae da anni" : Roma, protesta blocca via Tiburtina: "senz'acqua da 3 giorni". 270 famiglie delle case popolari esasperati, "è una storia che ormai si protrae da anni"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:51:00 GMT)

#RomaDecide : al via bilancio partecipativo in Municipio VIII : #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori. #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII Entra nel vivo la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha ...

Roma : a stazione Trastevere tornerà ordine - via automobili : Roma – Nuova vita per piazza Flavio Biondo. Si è infatti deciso di rimettere ordine dove sorgeva il parcheggio, dinanzi alla stazione Trastevere. Il piazzale dove oggi regna la sosta selvaggia – tanto che spesso i tram restano bloccati a causa della presenza di auto sui binari – sarà diviso in due parti. Quella di destra, guardando la facciata della stazione, sarà pedonale. Quella di sinistra ospiterà le pensiline degli ...

Roma - Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello : Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande Festa nella piazza del Campidoglio. Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi ...

Roma - nel viavai potrebbe finirci Manolas : Roma - Tra Fiumicino, Villa Stuart e Trigoria in queste ore ci sarà parecchio traffico. Oggi, infatti, è il turno delle visite mediche per Zaniolo e Santon che ieri sono sbarcati a Roma mentre ...

Genova come Roma : una via per Almirante. Pd sulle barricate : Dopo il fallimento a Roma, Fratelli d'Italia ci riprova. Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere tentato di far approvare una mozione al Campidoglio per intitolare una strada al leader missino Giorgio Almirante, bocciata dal sindaco Raggi dopo avere incassato il placet del consiglio comunale, ha annunciato che proporrà una mozione identica a Genova. "Ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello ...

Arriva 'L'incredibile viaggio del fachiro' - dal bestseller umoristico di Romain Puértolas : Nelle sale dal 4 luglio 'L'incredibile viaggio del fachiro', tratto dal bestseller umoristico di Romain Puértolas. Un film di Ken Scott con Dhanush, Berenice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard ...

Nainggolan saluta i tifosi giallorossi : 'Via dalla Roma - non è stata una mia scelta' : Si conclude dopo ben 4 anni e mezzo il legame tra Radja Nainggolan e la Roma, con il Ninja che si sta preparando ad indossare la divisa nerazzurra dell'Inter. Si tratta di un affare da 38 milioni di euro complessivi: 24 milioni più Davide Santon e Nicolò Zaniolo. Se il primo potrebbe far comodo a Di Francesco, il secondo invece potrebbe essere usato come contropartita per arrivare a Berardi del Sassuolo. Fortemente voluto da Luciano Spalletti Il ...