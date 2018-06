Roberta Lombardi contro il sindaco Raggi | Bisogna fare di più

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Stadio della Roma - Roberta Lombardi demolisce il M5s : 'Bonafede deve fare chiarezza' : La grillina Roberta Lombardi non ha intenzione di farsi sporcare dagli schizzi di fango che arrivano dopo l'esplosione dell'ultimo scandalo in casa M5s sullo Stadio della Roma. Il nome della ...

Roberta Lombardi : 'Non siamo diversi dagli altri partiti il ministro della Giustizia chiarisca' : Roberta Lombardi, capogruppo del M5S in Regione, perché il suo nome esce fuori in questa inchiesta? 'Il mio nome esce fuori perché il costruttore Luca Parnasi stava cercando di accreditarsi con tutti ...

Roberta Lombardi : "Lanzalone ce l'hanno portato i capi del movimento" : Roberta Lombardi, candidata presidente e capogruppo M5S nel Lazio, si difende in una intervista a Repubblica sulla vicenda dello stadio della Roma: "Non ho mai chiesto e nemmeno ottenuto 'a mia insaputa' favori dal costruttore Parnasi". E attacca: "A portare Lanzalone a Roma è stato il gruppo che si occupava degli enti locali". Quindi Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro."Sono rimasta esterrefatta dalla notizia sia ...

'L'attività di promozione' di Parnasi per Roberta Lombardi - M5s - e Lega : Roma, 13 giu. , askanews, Per 'ottenere i favori del mondo 5 Stelle' l'imprenditore Luca Parnasi avviò 'L'attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi'. Lo ricorda il gip Maria Paola Tommaselli nell'ordinanza di custodia ...