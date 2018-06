Ritrovato ad Amsterdam il più grande murale di Keith Haring in Europa

wired

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Un’opera d’arte ditorna alla luce del sole. Succede ad, dove proprio in questi giorni è stato liberato – è proprio il caso di dirlo – il piùmai realizzato dall’artista statunitense su suolo europeo, rimasto nascosto per quasi tre decenni dietro un’armatura di lastre metalliche. L’opera in questione, 12 metri di altezza per 15 metri di lunghezza, rappresenta una figura umana a cavallo di una mitologica creatura marina dalla testa di cane, cheha realizzato nel suo inconfondibile stile, tracciando uno spesso contorno bianco sui mattoni a vista. Ilè stato realizzato nel 1986 su una delle facciate del deposito dello Stedelijk Museum, successivamente ricoperta con lastre di alluminio per migliorare la tenuta termica dell’edificio. I recenti sviluppi legati alle attività del museo, però, avevano fatto ...