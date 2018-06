Ritorna Michel Bussi | il giallista da classifica che conquista il mondo all' insegna

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ci sono almeno due buoni motivi per cuirisulta l'autore francese di gialli più venduto Oltralpe. E riscuote un certo successo anche da noi, tanto che, appena uscito il suo Il quaderno rosso (trad. di Alberto Bracci Testasecca, Edizioni e/o pagg. 448, euro 16.50), è finito subito in. Il primo è che non è un autore seriale. A farla da padrone nei suoi polar sono i temi e i luoghi. E quindi i profumi, i colori, le facce, ogni volta diversi e ogni volta memorabili. La vita di Leyli Maal - immigrata del Mali ben inserita nella periferia marsigliese, con tre figli, una collezione di civette, indispensabili occhiali scuri e tante scatole da tè - sconvolta da due omicidi, in cui pare coinvolta la figlia maggiore, Bamby - 24 anni, corpo da principessa africana e tesi di dottorato in antropologia sui flussi migratori - è unica nel suo genere. Èa spiegarci perché: ...