Rinnovabili | geologi | “La geotermia ha enormi potenzialità non sfruttate che porterebbero

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Se parliamo di fonti da energia rinnovabile, il bilancio è positivo per l’Italia, visto che abbiamo già raggiunto gli obiettivi fissati per il 2020. Tra le energie verdi, tuttavia, chi segna il passo è proprio lache haancora non, mentre eolico e fotovoltaico sono ormai prossime alla saturazione”. Queste le parole di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio deiintervenendo al Convegno Nazionale: “a Bassa Entalpia“, organizzato dal Consiglio Nazionale dei, in collaborazione con l’Ordine deidel Lazio e la Fondazione Centro Studi del CNG, giovedì 28 giugno 2018 presso il Centro Congressi Frentani. “Per il futuro, lo sfruttamento dell’energia geotermica sarà fondamentale per lo sviluppo energetico del Paese: la Ue ha da poco approvato l’obiettivo del 32% per leentro il 2030, ma servono investimenti ...