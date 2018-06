Rifiuti | Trasferimento Roma-Civitavecchia | nuova riunione

Rifiuti - 40 milioni di tonnellate in giro per l’Italia. E i costi di smaltimento (e trasferimento) li pagano i cittadini : Lo chiamano il turismo dei Rifiuti. Almeno 40 milioni di tonnellate di scarti nel 2016 hanno attraversato l’Italia da una regione all’altra a bordo di oltre un milione e mezzo di tir. Roma spenderà qualcosa come 188 milioni per portare fuori dalla capitale 1,2 milioni di tonnellate di scarti nei prossimi due anni, ed è in buona compagnia. I Rifiuti si muovono ovunque in Italia, alla ricerca di impianti adeguati o meno costosi, e ...

Trasferimento Rifiuti da Roma a Puglia : arriva il via libera : Approvata in giunta intesa con Regione Puglia Roma – Di seguito la nota emessa da Regione Lazio. Dopo aver approvato accordi con Austria. Germania. E le Regioni Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Abruzzo, la Giunta regionale del Lazio ha dato il via libera al conferimento in Puglia dei rifiuti indifferenziati della città di Roma. E’ stata approvata oggi in giunta un’analoga intesa con la Regione Puglia.Via libera per conferire ...