Rifiuti : assessore Veneto - grati a Costa per aver preso a cuore ‘End of Waste’ : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Ringrazio il ministro Costa per aver già preso in mano la questione, che io stesso gli avevo riproposto in una lettera inviatagli dopo il suo insediamento”. E’ l’assessore all’ambiente della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere apprezzamento per la presa di posizione del Ministro dell’ambiente Sergio Costa sui cosiddetti decreti ‘End of Waste”, ...

Rifiuti : assessore Veneto - grati a Costa per aver preso a cuore ‘End of Waste’ : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – ‘Ringrazio il ministro Costa per aver già preso in mano la questione, che io stesso gli avevo riproposto in una lettera inviatagli dopo il suo insediamento”. E’ l’assessore all’ambiente della Regione del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere apprezzamento per la presa di posizione del Ministro dell’ambiente Sergio Costa sui cosiddetti decreti ‘End of Waste”, ...

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata : Il sistema di gestione, così come è oggi strutturato, anticipa e realizza gli scenari dell'economia circolare, in cui la materia viene riutilizzata il più possibile. In questo senso non è negativo ...

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Un sistema virtuoso che ci consente di garantire l'autosufficienza della regione. E la cosa più importante, è che questo trend ci assicura che non servono altri inceneritori - sottolinea ancora - Sono risultati positivi per cui dobbiamo ringraziare soprattutto i cittadin

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) - "Il Veneto continua a mantenere il suo ruolo di leader nell’ambito della gestione dei Rifiuti urbani, e continua anche nel 2017 la crescita della raccolta differenziata: siamo ormai vicini all'obiettivo del 76% sul totale. obiettivo che ci eravamo posti nel Piano di ge

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un sistema virtuoso che ci consente di garantire l’autosufficienza della regione. E la cosa più importante, è che questo trend ci assicura che non servono altri inceneritori – sottolinea ancora – Sono risultati positivi per cui dobbiamo ringraziare soprattutto i cittadini che sono i protagonisti di questa tendenza in costante crescita della raccolta differenziata in Veneto”, ...

Rifiuti : assessore Veneto - vicini a obiettivo 76% differenziata : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) – “Il Veneto continua a mantenere il suo ruolo di leader nell’ambito della gestione dei Rifiuti urbani, e continua anche nel 2017 la crescita della raccolta differenziata: siamo ormai vicini all’obiettivo del 76% sul totale. obiettivo che ci eravamo posti nel Piano di gestione Rifiuti per il 2020”. Così all’Adnkronos l’assessore regionale all’Ambiente, Gianpaolo ...

Rifiuti - approvato piano riparto 2018 del fondo ecotassa; assessore Cecchini : 2 milioni di euro per prevenzione produzione e gestione ... : ...e l'attuazione della programmazione regionale in materia di Rifiuti e bonifiche "che potranno essere utilizzati anche per la definizione di una strategia regionale sostenibile in materia di economia ...