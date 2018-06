Ricostruito il meccanismo che regola la serotonina | la scoperta è italiana e francese

Blastingnews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Uno studio pubblicato sulla rivista Neuron e gestito dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) in associazione con il dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa e l'università Sorbona di Parigi, ha scoperto ilche influisce sull'attività dellanei circuiti che consentono il movimento e aiutano ad adeguarsi ai vari cambiamenti emotivi. Lain questione è molto importante perché potrebbe aiutare a capire in maniera più approfondita lo sviluppo di malattie come morbo di Parkinson o i disturbi ossessivo-compulsivi. La ricerca ha raggiunto buoni risultati tramite la tecnica optogenetica Secondo quanto dichiarato da Raffaella Tonini, del dipartimento di Neuromodulazione dei circuiti corticali e subcorticali dell'Iit e coordinatrice della ricerca in questione, assemblare tutti i passaggi molecolari che lacompie all'interno del cervello è ...