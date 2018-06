Riciclare la plastica non basta E’ necessario ridurre la produzione di imballaggi usa e

laragnatelanews

: Riciclare la #plastica non basta. Con una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i vo… - beppe_grillo : Riciclare la #plastica non basta. Con una produzione in vertiginosa crescita su scala globale, che raddoppierà i vo… - DalilaNesci : Riciclare la plastica non basta! - LaStampa : Stop alla plastica usa e getta: riciclare non basta -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) L’inquinamento ambientale provocato dalla dispersione dellaè diventato un problema che non può essere in alcun modo sottovalutato, perché ha raggiunto volumi impressionanti a livello globale e continua a provocare danni enormi, soprattutto considerando che questi prodotti vanno ad inquinare i mari e gli oceani provocano un serio danno che rischia di diventare irreversibile, come dimostrano le vere e proprie isole digià esistenti.adeguatamente lache viene prodotta può rivelarsi una strategia positiva che, però, non è sufficiente da sola al’inquinamento provocato nell’ambiente. A confermarlo è l’ultimo rapporto di Greenpeace che evidenzia la necessità diladiusa e getta, considerati tra i principali responsabili dell’inquinamento dei mari. Greenpeace ha pubblicato il nuovo ...