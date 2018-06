Renzi si è già trovato un’altro lavoro Condurrà una trasmissione tv

Lotta ai mozziconi di sigarette in spiaggia e diffeRenziata : al via il «Piano mare 2018» dell'Ama : Potenziamento del «porta a porta» per le 100 attività balneari del litorale, intensificazione delle operazioni di pulizia sulla via Litoranea e sulle aree più frequentate del lungomare più esteso d'...

Migranti - Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Strategia sbagliata - porterà a isolamento Italia” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le loro posizioni sui Migranti: "Se ti allei con chi vuole costruire i muri finisce che chi ci rimette è l'Italia. La strategia del governo sta portando all’isolamento del nostro Paese che rischia di diventare il grande hotspot dell’Europa".Continua a leggere

Maltempo India - pioggia torRenziale : 23 morti : Almeno 23 persone sono morte per le inondazioni provocate dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta sull’India. In particolare, 12 persone hanno perso la vita nello stato di Assam. In totale, in tutto il paese, l’ondata di Maltempo ha colpito 600.000 persone, costrette a lasciare le proprie abitazioni. L'articolo Maltempo India, pioggia torrenziale: 23 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini replica a Renzi : «Io bullo? A lui hanno già risposto gli italiani...» : 'Oggi Renzi era in trasmissione tv e ha detto che ero un bullo. Mi hanno chiesto cosa gli rispondo: a Renzi non ho tempo per rispondere, gli hanno già risposto gli italiani che l'hanno mandato a casa. ...

Matteo Salvini - la risposta definitiva agli insulti di Matteo Renzi : 'Io bullo? Non gli rispondo : l'hanno già fatto gli italiani' : L'ultima accusa contro Matteo Salvini l'ha lanciata il redivivo Matteo Renzi, intevistato da In mezz'ora di Lucia Annunziata. Il senatore Pd ha dato del 'bullo sulla pelle di 629 disperati' al ...

Migranti - Renzi : “Salvini ha fatto il bullo con 629 rifugiati. Ue? Diciamo che chi non accoglie come Orban - non avrà fondi” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede riferisca in Aula per spiegare i suoi rapporti con Luca Lanzalone, l’avvocato diventato principale consulente, “risolutore dei problemi” nelle amministrazioni guidate da giunte dei Cinquestelle, finito ai domiciliari nell’inchiesta sullo stadio di Roma. A chiederlo è l’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Pd Matteo Renzi: “Il M5s sceglie una persona che ...

Tennis Challenge Caltanissetta Sorteggiato il tabellone principale Il numero 1 LoRenzi sfiderà lo spagnolo Fokina : numero 2 del ricco Challenger di Caltanissetta , evento su terra rossa più importante nella settimana che va dall'undici al diciassette giugno, è Pablo Cuevas, uruguaiano numero 75 al mondo, ma con ...

Sportellate di Renzi ai giallo-verdi : "Voi non siete lo stato - adesso siete il potere" : Roma. Alle 14.30 è ripreso al Senato il dibattito sulla fiducia al governo Conte e ora tocca all'ex premier Matteo Renzi, che inizia con un augurio al nuovo presidente Conte, che "non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto". L'ex segretario del Pd conferma però subito la contrariet

Gian Carlo Giorgetti ai ministri leghisti del governo : 'Tenetevi una foto di Matteo Renzi sulla scrivania' : GianCarlo Giorgetti è il 'Pirlo' del governo. S'è definito così lui stesso, auto-incaricandosi del compito di far durare l'esecutivo 5 anni. Vedremo se ci riuscirà, ma intanto, ha dato un consiglio a ...

Complimenti Renzi - Grillo e Berlusconi : il governo giallo-verde è tutta colpa vostra : ... sopratutto per fare più deficit di bilancio? Ecco: è quel che faranno Giovanni Tria e Paolo Savona, ministro dell'economia e dei rapporti con l'Europa del governo di Lega e Cinque Stelle. E colui ...

Governo : Renzi - Di Maio teme voto - sa che pagherà sceneggiata : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha una paura matta di andare a votare perché sa che questa sceneggiata la pagheranno”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, Di Maio teme voto, sa che pagherà sceneggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - LoRenzin : “Mi sento come una partigiana a difesa della Repubblica. Dobbiamo svegliarci” : “Oggi più che ministro della Salute mi sento una cittadina italiana ingaggiata sul fronte della difesa della nostra Repubblica e dei valori per cui hanno combattuto i nostri nonni. Mi sento come una partigiana“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla deputata di Civica e Popolare, Beatrice Lorenzin, a proposito della crisi politica attuale. “E’ uno dei momenti della vita di un ...