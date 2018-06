Regeni : pm - in video no Giulio - ma buchi : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o ...

Niente immagini di Regeni nei video della metropolitana del Cairo : Le Procure di Roma e d'Egitto: diversi buchi nei filmati recuperati, servono ulteriori indagini tecniche

Regeni - pm : i video non mostrano Giulio - ma ci sono buchi temporali : Regeni, pm: i video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali Regeni, pm: i video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali Continua a leggere L'articolo Regeni, pm: i video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali proviene da NewsGo.

Regeni - pm 'Nei video dal Cairo no immagini di Giulio ma buchi temporali' : ROMA - 'Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a ...

Regeni - pm : "Nei video dal Cairo no immagini di Giulio ma buchi temporali" : Il ricercatore non appare in prossimità o all'interno della metro della capitale egiziana. La Procura di Roma e la Procura generale d'Egitto: "Necessarie ulteriori indagini tecniche per accertarne le cause"

OMICIDIO GIULIO Regeni - A PM VERBALI E VIDEO METROPOLITANA/ Alfano - "soddisfatto per consegna delle immagini" : OMICIDIO GIULIO REGENI, giunti a pm Roma VERBALI e VIDEO METROPOLITANA: "solo il 5% del totale". Ultime notizie, prossimo vertice tra Procure in programma al Cairo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:37:00 GMT)

Omicidio Giulio Regeni - a pm verbali e video metropolitana/ Roma - "Solo il 5% del totale" : Omicidio Giulio Regeni, giunti a pm Roma verbali e video metropolitana: "solo il 5% del totale". Ultime notizie, prossimo vertice tra Procure in programma al Cairo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:13:00 GMT)

Regeni - pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : nuovi verbali e 5% del filmato : Regeni, pm al Cairo per visionare i video della metropolitana: nuovi verbali e 5% del filmato Regeni, pm al Cairo per visionare i video della metropolitana: nuovi verbali e 5% del filmato Continua a leggere L'articolo Regeni, pm al Cairo per visionare i video della metropolitana: nuovi verbali e 5% del filmato proviene da NewsGo.

Regeni - ai pm di Roma consegnati verbali e video della metro : ‘Solo il 5% del totale’ : Solo il 5%. E’ la porzione dei video delle telecamere di sorveglianza delle metropolitane del Cairo legati al caso Regeni che è stato possibile recuperare dopo oltre due anni dalla morte del ricercatore e che la Procura generale egiziana ha consegnato ai magistrati italiani. Le possibilità che in quei 10 giga di filmati e frame, salvati grazie a un software ad altissima tecnologia, ci sia la chiave per arrivare alla verità ...

Regeni - recuperato 5% video della metropolitana del Cairo : Roma, 29 mag. , askanews, I verbali delle deposizioni di 9 agenti di polizia del Cairo sono stati messi a disposizione degli inquirenti italiani dai magistrati della Procura generale della repubblica ...

Regeni - recuperati video del metro Cairo : 14.54 "Si è trattato del recupero delle immagini di tutte le stazioni della metropolitana del Cairo in una fascia oraria che è rilevante ai fini delle indagini. Quella in cui è scomparso Giulio Regeni fra le 19 le 21 del 25 gennaio 2016". Così l'ambasciatore italiano al Cairo, Cantini,a margine di una visita del Pm Colaiocco nella capitale egiziana per l'inchiesta sull'omicidio Regeni." Da sottolineare è la collaborazione da parte della ...

Regeni - pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini : Potrebbero essere arrivate a una svolta le indagini sulla morte di Giulio Regeni , il ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo oltre due anni fa. Il pm della Procura di Roma, Sergio ...

Regeni - pm al Cairo per visionare i video della metropolitana : è caccia agli assassini : Regeni, pm al Cairo per visionare i video della metropolitana: è caccia agli assassini Regeni, pm al Cairo per visionare i video della metropolitana: è caccia agli assassini Continua a leggere L'articolo Regeni, pm al Cairo per visionare i video della metropolitana: è caccia agli assassini proviene da NewsGo.

Regeni - arrivano i video della metropolitana : pm al Cairo a caccia degli assassini : Il pubblico ministero Sergio Colaiocco è da ieri al Cairo, dove, oggi, riceverà dalla Procura Generale egiziana quel che è stato recuperato delle immagini registrate la sera del 25 gennaio 2016 dalle ...