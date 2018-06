Regeni | pm | “I video non mostrano Giulio | ma ci sono buchi temporali”

Caso Regeni - i pm di Roma : nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio : «Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio ...

Regeni - pm : "Nei video dal Cairo no immagini di Giulio ma buchi temporali" : Il ricercatore non appare in prossimità o all'interno della metro della capitale egiziana. La Procura di Roma e la Procura generale d'Egitto: "Necessarie ulteriori indagini tecniche per accertarne le cause"

OMICIDIO GIULIO Regeni - A PM VERBALI E VIDEO METROPOLITANA/ Alfano - "soddisfatto per consegna delle immagini" : OMICIDIO GIULIO REGENI, giunti a pm Roma VERBALI e VIDEO METROPOLITANA: "solo il 5% del totale". Ultime notizie, prossimo vertice tra Procure in programma al Cairo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:37:00 GMT)