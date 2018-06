Reddito di cittadinanza | vitalizi e pensioni d’oro | Di Maio accelera

leggioggi

: @davidallegranti a te che l'hai votato per il reddito di cittadinanza e mo ti ritrovi a mezzora di internet gratis,… - makkox : @davidallegranti a te che l'hai votato per il reddito di cittadinanza e mo ti ritrovi a mezzora di internet gratis,… - sebmessina1 : Ieri la sottosegr. Castelli (M5S) chiedeva all'#Istat la 'sinergia necessaria con la politica per il raggiungimento… - vilmamoronese : Il Reddito di Cittadinanza del MoVimento 5 Stelle ha trovato oggi un forte e autorevole consenso. Ecco cosa ha dett… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Dicerca di recuperare terreno e di ritagliarsi il suo spazio in questo governo in cui la Lega ha fino ad ora nettamente predominato. E per farlo cerca di rilanciare subito i suoi cavalli di battaglia:di, taglio a. Ma il leader del Movimento 5 Stelle ha già trovato i primi ostacoli dentro il governo. Stop aidegli ex parlamentari e alleIl Ministro Diè intervenuto all’assemblea di Confartigianato affermando: “La Camera è pronta ad abolire iper gli ex parlamentari e io a fare una legge sulle”. E ha poi aggiunto: “Diranno che sono pochi soldi: io non credo siano pochi soldi, ma diciamo che lo Stato che in passato ha tolto ai cittadini per dare privilegi, oggi toglie i privilegi per dare ai cittadini e ...