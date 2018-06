Reddito cittadinanza | Lezzi | “Proviamo a partire già nel 2018 Cottarelli? Strana la sua

Reddito di cittadinanza - vitalizi e pensioni d’oro : Di Maio accelera : Il Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio cerca di recuperare terreno e di ritagliarsi il suo spazio in questo governo in cui la Lega ha fino ad ora nettamente predominato. E per farlo cerca di rilanciare subito i suoi cavalli di battaglia: Reddito di cittadinanza, taglio a vitalizi e pensioni d’oro. Ma il leader del Movimento 5 Stelle ha già trovato i primi ostacoli dentro il governo. Stop ai vitalizi degli ...

Perché la Naspi è più conveniente del Reddito di cittadinanza di Di Maio : Udite! Udite! Il neo superministro del Lavoro e dello Sviluppo economico nonché vice-premier del governo Conte, Luigi Di Maio ha compiuto un'importante scoperta: appena approdato nei due palazzi che si affacciano su via Veneto si è già inventato... l'acqua calda.Al suo esordio a un congresso sindacale (il XVII della Uil svoltosi nei giorni scorsi) e successivamente in tutte le occasioni in cui ha avuto la possibilità ...

Abbiamo spiegato al Nobel Phelps il Reddito di cittadinanza - pensava lo prendessimo in giro : Qui di seguito uno stralcio dell'intervista di Luciano Capone al premio Nobel per l'Economia Edmund Phelps , qui trovate la versione integrale , , in cui l'economista commenta " incredulo " il reddito di cittadinanza del Movimento 5 stelle. Ma prima della risposta, è stato necessario ...

5 MILIONI DI POVERI/ Campiglio : così il Reddito di cittadinanza può diminuire la povertà : L'Istat segnala che oltre 5 MILIONI di italiani vivono in povertà, specie al Sud. Il dato più alto dal 2005. Ora lo Stato deve tornare a investire.

Di Maio “subito Reddito di cittadinanza”/ Istat “5 milioni in povertà”. De Palo - “Piano Marshall per famiglie” : Italia, dati Istat: 5 milioni di persone in povertà assoluta, 1,3 milioni famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 milioni dal futuro incerto. Di Maio, "reddito Cittadinanza da 2018"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - Tajani : “I giovani del Sud non ne hanno bisogno - toglie dignità. No a elemosina” : “I giovani del Sud non hanno bisogno del Reddito di cittadinanza che toglie dignità ai giovani. Non hanno bisogno di elemosina, ma di un sistema che gli permetta di non lasciare il Sud e di trovare un lavoro. Serve fare l’opposto di quanto viene proposto”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, rispondendo a delle domande sul Reddito di cittadinanza, a margine di un evento sulla cultura ...

POVERTÀ - ISTAT “5 MILIONI SOTTO SOGLIA”/ Di Maio “Reddito di Cittadinanza entro 2018” : ok da Corte dei Conti : Italia, dati ISTAT: 5 MILIONI di persone in POVERTÀ assoluta, 1,3 MILIONI famiglie. Record dal 2005: a rischio anche 1,2 MILIONI dal futuro incerto. Di Maio, "Reddito Cittadinanza da 2018"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:08:00 GMT)

La Corte dei Conti promuove il Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Entro il 2018" : Il reddito di cittadinanza si può fare. E a dirlo, questa volta, non è il Movimento 5 Stelle - che fa del sussidio una delle sue principali battaglie -, bensì la Corte dei Conti, che riconosce alla misura di matrice pentastellata di essere "un importante sostegno alle fasce più deboli". E così i 5 Stelle, Di Maio in primis, possono festeggiare l'endorsement.Il leader pentastellato, infatti, ha rivendicato il tutto sui propri canali social dove ...

Di Maio annuncia : «Reddito di cittadinanza mia priorità piu grande - ci sto lavorando notte e giorno» : Agenzia Vista, Il reddito di cittadinanza entro la fine del 2018' 'subito. Ci sto lavorando notte e giorno'. Così il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a margine dell'...

Reddito di cittadinanza - Di Maio insiste per il 2018 : “Subito - e` la mia priorita` più grande” : A margine dell’assemblea di Confartigianato, Di Maio ha insistito sul Reddito di cittadinanza “subito”, nonostante la posizione del ministro Tria e le sue perplessità sulla realizzazione nel 2018: “Ci sto lavorando notte e giorno, è la mia priorità più grande”, ha rivendicato. L'articolo Reddito di cittadinanza, Di Maio insiste per il 2018: “Subito, e` la mia priorita` più grande” proviene da Il Fatto ...

La Corte dei Conte dice sì al Reddito di cittadinanza. Di Maio rilancia : "Entro il 2018" : La Corte dei Conti dice sì al reddito di cittadinanza, misura inserita nel Contratto di governo e cavallo di battaglia dei 5 Stelle. "Ogni volta che alla cittadinanza si associa un nuovo dritto non si può non esprimere soddisfazione" e così è anche "per il diritto al reddito di cittadinanza", un diritto "importante a sostegno delle fasce maggiormente colpite della recente e prolungata crisi occupazionale", si legge ...

Luigi Di Maio : “Il Reddito di cittadinanza si farà subito - è la mia priorità” : Il ministro Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza verrà introdotto subito, il prima possibile, e ha annunciato norme contro le delocalizzazioni: "Con la norma sulle delocalizzazioni vogliamo stabilire un principio: ogni forma di aiuto statale che finisce, di ogni tipo, nelle casse di un'azienda multinazionale che delocalizza o ce li ridai, con gli interessi anche del 200% o da qui non te ne vai".Continua a leggere

Di Maio : Reddito cittadinanza subito : ... dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, rispondendo a margine dell'Assemblea di Confartigianato sulle dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Il ...

Di Maio : Reddito cittadinanza subito : ... dice il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, rispondendo a margine dell'Assemblea di Confartigianato sulle dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Il ...