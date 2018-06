Recensione Asus Zenfone 5 | Troppi Lag!

Asus ROG Zephyrus (GX501) - Recensione : Fino a qualche anno fa la tipica diatriba che era frequente trovare nei gruppi di discussione come i forum, tra gli appassionati di PC gaming, era la seguente: "vuoi giocare bene? Allora ti serve un fisso. I notebook gaming non raggiungono i livelli prestazionali dei fissi, e se lo fanno perdono la 'portabilità', oltre a costare quattro volte un fisso". Ma negli ultimi anni, grazie soprattutto alla nuova architettura Nvidia Pascal che per la ...

ASUS ROG Pugio - Recensione : Negli ultimi anni il mercato dei mouse gaming ad alta prestazioni si è notevolmente espanso. I produttori attivi da sempre in questo settore hanno ampliato il numero delle loro proposte e nuovi marchi si sono buttati nella mischia riscuotendo successo grazie a ottimi rapporto qualità/prezzo. E così, il risultato è che ci sono così tante soluzioni per chi volesse acquistare un mouse gaming che alla fine molti prodotti finiscono per somigliarsi ...

Recensione di Asus ZenFone 5 : il TOP medio di gamma con A.I. ed una super camera : Lo ZenFone 5 della celebre casa taiwanese è uno smartphone dirompente che mostra all’utente immediatamente tutte le sue potenzialità: una intelligenza artificiale ben utilizzata, una fotocamera sorprendente, ottima esperienza generale di utilizzo e prestazioni adeguate alla fascia media in cui si colloca il nuovo device di Asus. Insomma è un dispositivo a cui è facile affezionarsi rapidamente, scopriamo insieme per quali ...

Asus Zenfone 5 - la Recensione : Presentato ormai due mesi fa al Mobile World Congress di Barcellona, finalmente lo smartphone Zenfone 5 di Asus è arrivato anche in Italia. Dietro al design leggermente derivativo dell’ultima proposta taiwanese si nasconde un prodotto che ha qualcosa da dire, soprattutto in virtù di un prezzo interessante (399 euro). Ci abbiamo passato diversi giorni per capire come si comporta. (Foto: Lorenzo Longhitano) Partendo dall’ovvio, di ...

Recensione Zenfone 5 : ASUS ha cambiato marcia - sappiatelo : Abbiamo provato per voi ASUS Zenfone 5, l'ultimo nato nel folto gruppo di simil iPhone X ma ad un prezzo accessibile. Si tratta di un ottimo smartphone di fascia media, molto concreto e curato a 360 gradi L'articolo Recensione Zenfone 5: ASUS ha cambiato marcia, sappiatelo proviene da TuttoAndroid.

La Recensione dell'Asus Zenfone 5 - ZE620KL - : Come di consueto l'azienda taiwanese ha portato una rosa di varianti diverse, ognuna con una peculiarità principale ma tutti orientati verso il mondo fotografico. La famiglia Zenfone 5, che condivide ...