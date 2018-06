Rally | la Toyota stuzzica Kimi Raikkonen | i vertici del team aprono ad un clamoroso

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il responsabile del progettoGazoo Racing WRC ha aperto alla possibilità chesvolga un test con la Yaris Lachiamando il pilota della Ferrari a salire a bordo della Yaris per un test che potrebbe far sbocciare nuovamente nell’animo del finlandese l’amore per il. A rivelarlo è Tommi Makinen, responsabile del progettoGazoo Racing WRC: “non ha provato nulla sino a ora, ma… se si può, perché no?. Se vuole provare la Yaris, può farlo, non deve domandarlo. So che sta ancora guidando, so che sa pilotare molto bene. Lui non è pazzo“. Non solo da Makinen, l’invito aè arrivato anche da Kaj Lindstrom, attuale direttore sportivo delGazoo Racing ed ex navigatore del finlandese: “conoscete, quando correvamo insieme aveva detto che avrebbe voluto fare qualche...