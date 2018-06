Rai | Orfeo ' Floris e Giletti fuori dai palinsesti Con Fiorello è sempre una sorpresa'

MARIO ORFEO CONTRO MASSIMO GILETTI/ "Solidarietà alla Lucarelli" - Fabrizio Corona punge : "Ma saRai ancora dg?" : Una delle domande calde durante la presentazione dei palinsesti Rai ha riguardato l'arrivo di Fabio Fazio e la partenza di MASSIMO GILETTI e la risposta di ORFEO lascia tutti senza parole(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:19:00 GMT)

Fabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro : il ricordo di Mario Orfeo : oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, tenutasi a Milano, il direttore generale Mario Orfeo, ha dedicato un meritato spazio al commuovente ricordo di Fabrizio Frizzi, l'amatissimo conduttore, scomparso, lo scorso 26 marzo, dopo una lunga malattia.prosegui la letturaFabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro: il ricordo di Mario Orfeo pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 12:51.

Palinsesti Rai 2018/2019 : la presentazione in diretta. Orfeo ricorda Frizzi. Ficarra e Picone debuttano su Rai1 : presentazione dei Palinsesti Rai Il giorno è arrivato. Stamattina dagli studi di Via Mecenate a Milano, la Rai presenterà i Palinsesti 2018/2019. Il top management al completo, al cospetto di una platea di giornalisti e volti noti, rivelerà ufficialmente cosa riserveranno nei prossimi mesi le reti principali del gruppo e sarà pronto a rispondere alle varie domande. DavideMaggio.it seguirà la conferenza stampa in diretta minuto per minuto per ...

Greco sbarca a Mediaset - Orfeo alla Rai ma non da dg : Marco Castoro Gerardo Greco ha firmato. Pertanto dopo Roberto Giacobbo, vicedirettore di Rai2 e conduttore di Voyager, anche l'attuale responsabile del Gr e di Radio 1 lascia Saxa Rubra e sbarca a ...

Baglioni in Rai da Orfeo per parlare di Sanremo? Ecco le indiscrezioni : Dopo il grande successo della scorsa edizione la conferma di Claudio Baglioni come direttore artistico del nuovo Festival di Sanremo è cosa fatta...o quasi. Poche ore fa il cantautore, accompagnato ...

Massimo Giletti Vs Fabio Fazio/ "Io ho fatto un servizio pubblico su La7" - Orfeo e la Rai hanno scelto male? : Il successo del suo Non è l'Arena ha alzato il sipario sull'astio che ancora c'è tra Massimo Giletti e la Rai, capo espriatorio? Fabio Fazio reo di non aver fatto il suo dovere domenica sera(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:54:00 GMT)

Diritti tv - Orfeo : “con Coppa Italia - Champions e nazionale Rai protagonista” : “L’acquisizione dei Diritti di trasmissione della Coppa Italia per le prossime tre stagioni sportive è una grande soddisfazione e conferma l’impegno della Rai nel raccontare lo sport di alto livello in un mercato dei Diritti sportivi sempre più competitivo”. Lo dichiara il direttore generale della Rai, Mario Orfeo. “La Coppa Italia, come dimostrano gli ottimi ascolti delle ultime edizioni, è un prodotto televisivo ...

Calcio - Orfeo : "Rai protagonista della prossima stagione" : La Rai si è aggiudicata i diritti tv della Coppa Italia per i prossimi tre anni. Superata l'offerta di Mediaset. Per il direttore generale Orfeo l'acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa "conferma impegno nello sport" ed è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per l'azienda radiotelevisiva del servizio pubblico

Rai - bilancio 2017 con utili da 14 - 3 milioni e ricavi in calo. Orfeo annuncia al CdA : «Sanremo verso un Baglioni-bis » : Mario Orfeo Diminuiscono i ricavi – colpa della riduzione del canone, dicono a Viale Mazzini – ma gli utili superano comunque i 14 milioni di euro. Il Direttore Generale della Rai Mario Orfeo ha dato i numeri del bilancio 2017 del servizio pubblico, che il CdA ha approvato all’unanimità nella seduta odierna. Nella medesima circostanza, il giornalista e dirigente Rai ha formalizzato l’annuncio che già aveva dato ieri al ...