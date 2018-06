Rai | l' autunno caldo delle fiction | le novità ' L' amica geniale' e ' Il nome della rosa'

Palinsesto Rai2 autunno 2018 : tutti i programmi : Rai2, per l'autunno 2018, accoglie nella sua grande famiglia, Licia Colò, che sbarca, in prima serata, con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”. Al mattino, invece, “5 cose da sapere” con Giovanni Muciaccia, che da dicembre condurrà anche “Alla scoperta delle città”, nuovo format in onda il martedì in seconda serata. Prima, dal 25 settembre, in quella collocazione, troveremo Marcello Masi e Rocco Tolfa e la nuova stagione di ...

Palinsesto Rai1 autunno 2018 : tutti i programmi : Rai1, per la stagione 2018 - 19, offre un Palinsesto molto variegato con molte conferme e qualche novità: il nuovo “Ulisse” di Alberto Angela, “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, “Che tempo che fa” di Fabio Fazio, l’arrivo di un grande successo del passato come “Portobello” con la conduzione di Antonella Clerici, le grandi fiction di qualità (“I Medici 2”, “L’amica geniale”, “Il nome della rosa”, “Non dirlo al mio capo 2” e “I bastardi di ...

Palinsesti Rai autunno 2018 : ecco tutti i programmi di prima serata e quando andranno in onda : Il tanto atteso giorno della presentazione dei Palinsesti Rai per l’autunno 2018 è arrivato. Il prossimo 5 luglio vi sarà una presentazione anche a Roma, ma oggi, 27 giugno 2018, si sono potute apprendere numerose novità riguardo alla prossima stagione televisiva. Cosa vedremo da settembre a dicembre 2018? Quali programmi andranno in onda in prima serata? ecco tutte le novità e le conferme. In fin dei conti, infatti, squadra che vince non ...

Palinsesti Rai autunno 2018 : i film che vedremo : Presentati a Milano i Palinsesti Rai per l’autunno 2018: ecco i film in prima visione che vedremo nei prossimi mesi sui canali dell’azienda di Viale Mazzini Il futuro è già in programma. E’ questa la sigla che rappresenta la nuova proposta televisiva della Rai che si conferma una delle aziende leader nel palinsesto televisivo italiano. Il Direttore Generale Mario Orfeo ha presentato i Palinsesti Rai dell’autunno 2018 ...

Palinsesti Rai autunno 2018/ Diretta presentazione : le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata : Palinsesti Rai autunno 2018, Diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Presentazione Palinsesti Rai - autunno 2018 : conferenza stampa in diretta : Questa mattina, mercoledì 27 giugno 2018, i vertici Rai presenteranno alla stampa e agli inserzionisti pubblicitari i Palinsesti della prossima stagione televisiva del servizio pubblico con particolare attenzione all'autunno 2018: questa sarà l'ultima Presentazione a cura del direttore generale Mario Orfeo e della presidentessa Monica Maggioni, e anche gli ultimi Palinsesti approvati dal cda attualmente in carica fino al 30 giugno.In ...

Dal prossimo autunno ricominceremo a tifare Italia con la Rai : Una programmazione tutta da gustare quella che dal prossimo autunno caratterizzerà i palinsesti Rai Un grande autunno con il calcio Rai protagonista esclusiva su tutti i terreni di gioco: dalla Nazionale alla Champions League, dalla Supercoppa europea a quella Italiana fino alla Coppa Italia e alle partite dell’Under 21. Il calcio Italiano si accinge a vivere una nuova ed importantissima stagione con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista ...

L’amica geniale : il best seller di Elena Ferrante in una serie tv - in autunno su Rai 1 : Arriva su Rai 1 L’amica geniale (My Brilliant Friend), una nuova serie tv basata sull’acclamato romanzo di Elena Ferrante. I fan della scrittrice saranno entusiasti di vedere sullo schermo di casa propria la tormentata storia di amicizia tra Lila e Lenù. Coloro che la scopriranno per la prima volta, invece, ne rimarranno affascinati. L’amica geniale, primo dei quattro volumi che raccontano la storia di Lila e Lenù, diventa una ...

Palinsesti Rai - Autunno 2018 : chi resta e chi va : Novità in arrivo nei Palinsesti dell’Autunno 2018 delle reti Rai: c’è chi resta e chi no, ma anche chi raddoppia i propri impegni in video La prossima stagione televisiva si preannuncia ricca di novità per la Rai. In attesa di scoprire i Palinsesti Rai 2018, ecco i conduttori che restano, ma anche quelli che vanno via o che raddoppiano i propri impegni in video. Palinsesti Rai 2018: i conduttori che cambiano Una delle prime novità ...

Autunno 2018 - il nuovo sabato sera di Rai 1 : apre Stanotte a Pompei - poi quattro puntate di Ulisse e la Clerici con Portobello : Alberto Angela La promozione di Alberto Angela e, a seguire, l’effetto Antonella Clerici. Rai 1 ha scelto a chi affidare le sorti del sabato sera della rete per l’Autunno 2018, quando Canale 5 schiererà la nuova edizione di Tú sí que vales. Dell’arrivo di Angela sulla prima rete se n’era già parlato, ma ora il direttore Angelo Teodoli – in un’intervista al Giornale – dà qualche dettaglio in più ...

Tutti gli show e le fiction in arrivo su Rai 1 nell'autunno 2018 : Questa stagione tv è ormai giunta al termine, ma giungono già i primi rumors su ciò che vedremo dal prossimo settembre, in particolar modo su Rai 1. I palinsesti finali dovrebbero essere comunicati a breve, intanto possiamo annunciarvi quali saranno gli show d'intrattenimento e alcune fiction che arriveranno ufficialmente nel prossimo autunno sul primo canale Rai. Partendo dal daytime possiamo dire che alla guida di UnoMattina saranno ...