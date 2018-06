Rai | Insinna | all’Eredità sperando che Frizzi dal cielo non scuota la testa 2

Rai : Insinna - all’Eredità sperando che Frizzi dal cielo non scuota la testa : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Tornare in tv, alla guida di un programma come L’Eredità, “è una grande responsabilità; c’è da onorare Frizzi e c’è da ringraziare Carlo Conti e la Rai per la fiducia che mi hanno voluto accordare. Ma soprattutto c’è la responsabilità dell’eredità di Fabrizio. Se dal cielo riuscirò a non fargli scuotere la testa e a dire ‘ma che stai a fa’, ma lo renderò ...

Palinsesti Rai 2018-2019 : Alberto Angela a Rai1 - Insinna all’Eredità nel ricordo di Fabrizio Frizzi : In occasione della presentazione agli investitori dei Palinsesti autunnali della Rai, Mario Orfeo – direttore generale dell’azienda di viale Mazzini – ha parlato diffusamente dell’anno trascorso e dei programmi per il futuro del servizio pubblico radio-televisivo. Il DG ha sottolineato più volte che in tema di ascolti la Rai resta una leader assoluta e ha, appunto, presentato cosa attende i telespettatori per la prossima ...

Rai - Flavio Insinna torna tra le polemiche e confessa : «Non ho più voglia di lottare» : Flavio Insinna torna in tv, e lo fa citando Vasco Rossi. «La vita è pazienza e amore e, sono sicuro, anche questa volta vincerà l'amore». Così Flavio Insinna spiega lo spirito con cui si appresta a ...

Rai : Insinna - torno ma come ‘Sally’ non ho più voglia di fare guerre : Milano, 27 giu. (AdnKronos) – “La vita è pazienza e amore e, sono sicuro, anche questa volta vincerà l’amore”. Così Flavio Insinna spiega lo spirito con cui si appresta a tornare sugli schermi televisivi alla guida de L’Eredità, il programma di Rai1 condotto lo scorso anno da Fabrizio Frizzi. “Quello che è successo a Fabrizio -spiega il conduttore a margine della conferenza stampa di presentazione dei ...

Il ritorno di Insinna - un rischio? Massima fiducia in Rai : "Grande professionista" : In Rai non hanno dubbi sul ritorno di Flavio Insinna, che invece solleva aspre polemiche su social e dintorni. Al conduttore romano, travolto dalla gogna mediatica dopo

Palinsesto Rai1 autunno 2018 : Insinna a 'L'Eredità' - Greco non avrà programmi : Nella giornata di oggi, mercoledì 27 giugno, sono stati presentati a Milano i palinsesti autunnali della Rai nella stagione 2018/2019. Tante le novità ed i grandi ritorni, specie sulla prima rete, come Portobello condotto da Antonella Clerici, il nuovo programma pomeridiano di Caterina Balivo ed il ritorno di Mara Venier a Domenica in a quattro anni dall'ultima edizione da lei condotta. Ad aprire c'è stato l'intervento del direttore generale ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : tutte le (vere) novità. Dal ritorno di Insinna all’assenza di Fiorello : Il sorriso caldo di Fabrizio Frizzi compare sullo schermo e in sala applaudono tutti: colleghi, addetti ai lavori, tecnici, giornalisti. In piedi per rendere omaggio a uno dei volti più familiari e amati del Servizio Pubblico. Non poteva che cominciare così la presentazione dei Palinsesti Rai 2018/19, con tutte le novità che vedremo da settembre a dicembre sui primi canali tv. Fra conferme e novità, fra sfide e ...

Palinsesti Rai - le risposte alle questioni Eleonora Brigliadori - Flavio Insinna e Alessandro Greco : Mercoledì 27 giugno a Milano la Rai ha presentato i Palinsesti autunnali agli investitori. Un’occasione anche per rispondere ad alcune polemiche esplose in questi giorni di inizio estate. Pechino Express, questione Brigliadori Andrea Fabiano, il direttore di Rai2, non può esimersi dal parlare del caso che ha infiammato queste ultime settimane televisive: Eleonora Brigliadori doveva partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, ...

Flavio Insinna a L'Eredità - ma Striscia la Notizia attacca ancora : la Rai lo difende così : Non è stata accolta favorevolmente dal popolo del web la Notizia che Flavio Insinna sarà alla guida della 17° edizione de L'Eredità a partire dal prossimo settembre, e anche Striscia la Notizia si è ...

Striscia La Notizia : "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" : Le dichiarazioni del direttore di Rai1, Angelo Teodoli, rilasciate a 'Il Giornale' su Flavio Insinna, neo padrone di casa de 'L'Eredità' dopo l'addio di Carlo Conti a la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, hanno sollevato una serie di discussioni sul web e tra gli addetti ai lavori.prosegui la letturaStriscia La Notizia: "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" pubblicato su ...

Il Direttore di Rai 1 - Teodoli conferma Insinna a L’Eredità - Liorni al sabato - Venier a Domenica In : Il Direttore di Rai1, Teodoli conferma i palinsesti per la nuova stagione televisiva 2018/2019. Il quiz che fu di Fabrizio Frizzi, L’Eredità, andrà a Flavio Insinna, mentre Liorni lo troveremo al sabato pomeriggio e Mara Venier a Domenica In. Le dichiarazioni del Direttore di Rai 1 sul palinsesto autunnale per la stagione 2018/2019 Il Direttore di Rai1 Angelo Teodoli spiega come sarà il pomeriggio autunnale della prima rete della tv di stato e ...

Flavio Insinna all'Eredità - ora è ufficiale. E il direttore di Raiuno Teodoli attacca Striscia : L'erede di Fabrizio Frizzi è Flavio Insinna . Si chiude il tormentone legato alla conduzione del preserale di Raiuno che l'anno scorso ha vissuto il dolorosissimo passaggio di testimone tra Fabrizio e ...

L’Eredità - Flavio Insinna torna alla conduzione e il direttore di RaiUno risponde alle critiche : “Striscia ha esagerato con lui. E’ un ottimo professionista” : Flavio Insinna è il nuovo conduttore de L’Eredità, il quiz dei record arrivato su RaiUno il 29 luglio 2002 con la conduzione di Amadeus e poi affidato a Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Angelo Teodoli, direttore di RaiUno, ha ufficializzato la sua presenza nella diciassettesima edizione in un’intervista rilasciata a Il Giornale: “Flavio è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai.” Nelle ...

Rai 1 : Zero e Lode chiuso perché aveva un pubblico giovane! Insinna il sostituto di Frizzi - Liorni fuori da VID perché vuole condurre da solo : Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 “Ovviamente mi farebbe piacere continuare il mio lavoro”, ma con l’arrivo del nuovo governo non è da escludere l’ennesimo valzer di poltrone in quel di Viale Mazzini. Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 da otto mesi, guarda comunque alla prossima annata televisiva e questo è il periodo cruciale per la messa a punto dei palinsesti, pronti per essere presentati agli inserzionisti. Tra le ...