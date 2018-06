Rai | da ' L' amica geniale' a ' Il nome della rosa' la nuova stagione delle fiction

L’amica geniale : il best seller di Elena Ferrante in una serie tv - in autunno su Rai 1 : Arriva su Rai 1 L’amica geniale (My Brilliant Friend), una nuova serie tv basata sull’acclamato romanzo di Elena Ferrante . I fan della scrittrice saranno entusiasti di vedere sullo schermo di casa propria la tormentata storia di amicizia tra Lila e Lenù. Coloro che la scopriranno per la prima volta, invece, ne rimarranno affascinati. L’amica geniale , primo dei quattro volumi che raccontano la storia di Lila e Lenù, diventa una ...

NCIS New Orleans 4 su Rai 2 - trame 28 aprile e 5 maggio : l’amica di Sebastian è una pericolosa hacker? : Sebastian Lund è il protagonista dell'episodio di NCIS New Orleans 4 su Rai2 , in onda stasera, 28 aprile . Lo scienziato forense è a capo dell'indagine che riguarda l'uccisione di un impiegato della marina durante un evento di cosplayers. Si scopre che lui aveva ricevuto un messaggio anonimo in cui qualcuno lo avvisava del pericolo. Quel qualcuno si rivelerà Adrian, una sua ex compagna di liceo del quale era innamorato. Peccato che la ragazza ...

Casting per L’Amica Geniale : la serie in onda in contemporanea su Rai1 e HBO? : Si continua a lavorare alle riprese e ai Casting per L'Amica Geniale. La serie tv e produzione internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante è prodotta da Rai e HBO che la manderà in onda con il titolo "The Neapolitan Novels". Secondo gli ultimi rumors sembra che le due reti programmeranno la serie in contemporanea e che, quindi, non ci sarà disparità tra quella italiana e quella americana come per esempio è successo per I Medici o The ...